Vrouw (22) sterft nadat Franse noodcentrale weigert ambulance te sturen: "We gaan allemaal eens dood"

08 mei 2018

20u29

Bron: AD, Le Monde 0 Een jonge vrouw in Frankrijk overleed nadat de ambulancedienst haar met een kluitje in het riet stuurde. "We gaan allemaal dood", kreeg de vrouw van de alarmdienst te horen. Het ziekenhuis van de ambulancedienst is een onderzoek gestart naar de zaak.

Een paar maanden geleden belde de 22-jarige Naomi Musenga het noodnummer van de Franse ambulancedienst. "Help me", kermt ze tegen de telefoniste. Die reageerde allesbehalve behulpzaam. Wanneer Naomi niet meteen kan vertellen wat er aan de hand is en nogmaals vraagt om hulp, dreigde de telefoniste op te hangen. Uiteindelijk lukt het Naomi om haar probleem uit te leggen: "Ik heb enorme pijn in mijn buik, ik denk dat ik dood ga."

Daarop reageerde de telefoniste met een laconieke uitspraak: "Inderdaad, op een dag zult u dood gaan, net als wij allemaal." Ze voegt nog toe dat Naomi best een doktersdienst kan bellen als ze hulp wil.

Het telefoongesprek eindigde en er werd geen ambulance gestuurd. Naomi belde vervolgens een doktersdienst, waar ze na vijf uur iemand aan de lijn kreeg. Die liet wel een ziekenwagen sturen, die haar naar het ziekenhuis bracht. Ze kreeg er een hartstilstand en overleed. Volgens het autopsierapport was de doodsoorzaak orgaanuitval na ernstige inwendige bloedingen.

Ontluisterende opname

In Frankrijk is grote ophef ontstaan over de zaak, nadat een nieuwssite de ontluisterende opname van het telefoongesprek met de ambulancedienst online zette, op verzoek van de familie van het slachtoffer. Het betreffende ziekenhuis, in Straatsburg, heeft bevestigd dat de opnames authentiek zijn.

"Ik was eerst bang om er naar te luisteren", aldus de zus van Naomi, Louange Musenga, tegenover dagblad Le Monde. "Sinds mijn moeder het heeft gehoord, slaapt ze niet meer. Telkens als je luistert, is het alsof je Naomi nog eens hoort doodgaan."

Onderzoek

Het ziekenhuis in Straatsburg is vorige week, nadat de opnames online waren gezet, een onderzoek gestart naar de dood van de vrouw. Dat was vier maanden na het overlijden van Naomi, want haar gesprek met de ambulancedienst had al plaats op 29 december vorig jaar. De nabestaanden hebben ook justitie gevraagd onderzoek te doen.

De ophef gaat niet alleen over het falen van de noodcentrale, maar vooral ook over de gesprekstoon van de hulpverleenster aan de lijn. Na het gesprek met Naomi, besprak ze het met een collega - en ook die opnames zijn gepubliceerd.

"Ze zei me dat ze dood ging, wel, dat was te horen aan haar stem!", zegt de telefoniste lachend. "Dat ze dood gaat, staat vast," antwoordt de collega ook lachend. "Net als wij allemaal."