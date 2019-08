Vrouw (22) klimt op treinstel voor selfie, wordt geëlektrocuteerd PVZ

06 augustus 2019

15u25

Bron: ANP, TAG24 0 Een 22-jarige vrouw uit Oekraïne is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze een paar foto’s wou maken met een vriend. Ze klom in München op een tankwagon en toen ze te dicht bij de bovenleiding kwam, werd ze geëlektrocuteerd.

Maandagavond klommen de jonge vrouw en haar vriend over verscheidene sporen in verboden spoorweggebied om foto’s te nemen op de treinstellen. Toen de vrouw op een wagon klom, ging het gruwelijk mis. Bij het opstaan kwam ze zo dicht bij de bovenleiding van 15.000 volt, dat ze werd geëlektrocuteerd en van de wagen stortte.

De toegesnelde hulpdiensten brachten de zwaargewonde vrouw in allerijl naar het ziekenhuis, en ook haar vriend werd in shock afgevoerd. De vrouw heeft tweede- en derdegraads brandwonden op ongeveer 70 procent van haar huidoppervlak en verkeert in levensgevaar.

De Duitse politie waarschuwt nogmaals voor de gevaren bij het betreden van verboden terreinen in spoorweggebied. Zelfs zonder direct contact met de bovenleiding kan je al een shock krijgen.