Vrouw (22) dood aangetroffen in Zwitsers hotel na “uit de hand gelopen seksspel” ttr

11 april 2019

13u00

Bron: Il Giornale del Ticino, Corriere del Ticino 1 buitenland In het Zwitserse Muralto werd vanochtend de 22-jarige Anna Florence Reed dood aangetroffen in haar hotelkamer. De Britse vrouw, die samen met haar 29-jarige vriend op vakantie was, stierf “tijdens een uit de hand gelopen seksspel”, zo berichten lokale media. Volgens de man, die werd opgepakt door de politie, was de dood van zijn vriendin “een ongeluk”.

Enkele gasten van het Zwitserse viersterrenhotel Ramada Hotel La Palma au Lac Locarno verwittigden deze ochtend rond 7 uur het hotelpersoneel nadat ze geschreeuw hoorden vanuit een hotelkamer op de vijfde verdieping. Toen een hotelmedewerker de kamer van het koppel binnenging, trof hij het levenloze lichaam van Reed aan in bad. Hij verwittigde onmiddellijk de politie, die de 29-jarige vriend van het slachtoffer oppakte.

Tijdens het politieverhoor vertelde de man dat zijn “vriendin was gestorven tijdens een uit de hand gelopen seksspelletje”. Uit de eerste bevindingen van de wetsdokter bleek dat Reed stierf door verstikking. Daarnaast had de jonge vrouw verschillende breuken en snijwonden.



“We hebben een onderzoek geopend wegens doodslag met voorbedachten rade”, zegt de woordvoerder van de Zwitserse politie aan de lokale krant ‘Corriere del Ticino’. “We hebben ook contact met de Britse politie, die momenteel de familie van het slachtoffer begeleidt”. Voorlopig wil de politie nog geen verdere informatie kwijt over de zaak.

