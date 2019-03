Vrouw (21) aangehouden voor bedreigen Baudet tijdens betoging: “Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf” CN TTR

25 maart 2019

17u58

Bron: AD.nl, Belga 7 De politie heeft een vrouw (21) uit Nijmegen opgepakt naar aanleiding van een anti-racismedemonstratie van afgelopen zaterdag in Amsterdam. Tijdens de demonstratie werden bedreigingen geuit aan het adres van Thierry Baudet, de politicus die vorige week met zijn rechts-populistische Forum voor Democratie de grote winnaar werd van de provincieraadsverkiezingen.

Op een filmpje van het rechtse UP! Network was te zien hoe de vrouw scandeerde: “Als je Thierry Baudet dood wil hebben, zeg dan ‘paf’.” De vrouw had zichzelf onherkenbaar gemaakt met een doek voor haar gezicht.

De politie startte in overleg met het Nederlandse pakket een onderzoek naar de beelden van de demonstratie. Dat onderzoek bracht de politie op het spoor van de 21-jarige betoger. Premier Mark Rutte noemde de bedreigingen tegen Thierry Baudet “totaal onacceptabel”. Gisteren lieten ook de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, en meerdere politici al weten dat dit soort uitspraken niet door de beugel kunnen.

Enkele duizenden mensen liepen mee in de demonstratie, die vooral was gericht tegen racisme, maar ook tegen de recente verkiezingsuitkomst. Forum voor Democratie haalde bij de provinciale verkiezingen woensdag de meeste stemmen.

Oikofobie? Boreaal? De overwinningsspeech van Thierry Baudet ontleed

Meer over Thierry Baudet