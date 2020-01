Vrouw (20) beschuldigd van gruwelijke moord op haar twee zoontjes en neersteken van haar opa jv

06 januari 2020

12u13

Bron: Chicago Sun Times 0 Aleah Newell, een 20-jarige Amerikaanse uit Chicago, wordt beschuldigd van de verschrikkelijke moord op haar twee kindjes. Ze stak ook haar grootvader neer en sprong zelf uit het raam van de tiende verdieping. Ze overleefde de val.

Wat de vrouw donderdag bezielde is niet duidelijk. Op oudejaarsavond had ze haar moeder gevraagd om haar twee zoontjes te komen oppikken zodat ze “haar leven weer op de rails kon krijgen”. Maar woensdag bleken Aleah Newell en haar kindjes, Johntavis (2) en Ameer (7 maanden) niet thuis te zijn.

Donderdag in de erg vroege ochtend liet ze een warm bad vollopen bij haar grootvader Cordell Walker (70) in Chicago, terwijl haar zoontjes in de woonkamer van het appartement waren. Haar opa moest naar het toilet en kwam de badkamer binnen. Aleah Newell sloeg hem met een handdoekenrek op het hoofd, ging een mes halen in de keuken en stak hem er meer dan tien keer mee.

Dan ging de dolle vrouw naar haar zoontje van amper zeven maanden, Ameer, en diende hem 19 messteken toe. Daarna stak ze zijn gezichtje in het hete water van het bad en liet ze de baby voor dood achter.

Ze nam haar andere zoon, de tweejarige Johntavis, en wierp hem uit het raam van de tiende verdieping. Vervolgens sprong ze hem zelf achterna. Haar val werd gebroken door het werkplatform van een ramenwasser op de tweede verdieping. Zo bleef ze in leven. Maar haar peuterzoontje lag dood op de stoep en ook haar baby was overleden in het bad. De grootvader overleefde wél de aanslag op zijn leven.

Aleah Newell is nu aangeklaagd voor dubbele moord op haar kinderen en moordpoging op haar grootvader. De rechter zei dat haar daden “getuigden van moedwillige wreedheid” en weigerde een eventuele voorlopige vrijlating op borgtocht. Newell ligt zelf nog in het ziekenhuis met een gebroken pols en enkel.