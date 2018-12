Vroegere woordvoerder Catalaanse regering na 2 weken hongerstaking in ziekenboeg KVDS

14 december 2018

18u37

Bron: Belga 0 Twee weken nadat hij met een hongerstaking startte, is de vroegere Catalaanse regeringswoordvoerder Jordi Turull van zijn cel naar de ziekenboeg overgebracht. Dat hebben Spaanse media op gezag van de arts van de separatistische politicus gemeld. Details over zijn toestand zijn vooralsnog niet bekend.

De 52-jarige Turull ging op 1 december samen met de vroegere Catalaanse parlementsvoorzitter Jordi Sánchez in hongerstaking. Twee dagen daarna sloten de voormalige Catalaanse ministers Joaquim Forn en Josep Rull zich bij de protestactie aan.

Verboden referendum

De politici zitten in het zog van het verboden referendum over Catalaanse onafhankelijkheid van 1 oktober 2017 al meer dan een jaar in de gevangenis. Hen en veertien medestanders zijn rebellie, ongehoorzaamheid en verduistering van overheidsgeld aangewreven.





Door te weigeren voedsel tot zich te nemen, willen de politici naar eigen zeggen protesteren tegen de Spaanse justitie die meerdere grondwettelijke bezwaren systematisch heeft geblokkeerd en die hen het recht ontzegt zich te wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

