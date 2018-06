Vroegere Trump-campagneleider Paul Manafort moet de gevangenis in ADN

15 juni 2018

18u07

Bron: Belga, ANP 1 Paul Manafort, de voormalige campagneleider van president Donald Trump, gaat alsnog de cel in. Aanklagers beschuldigen de zakenman van een poging getuigen te beïnvloeden terwijl hij onder huisarrest stond, in afwachting van zijn proces. Een rechter heeft vandaag dat huisarrest opgeheven en hem naar de gevangenis gestuurd.

Manafort (69) moet zich, waarschijnlijk in september, voor het Amerikaanse gerecht verantwoorden voor bankfraude, fiscale fraude, witwassen van geld en illegaal lobbyen. Hij was voorwaardelijk op vrije voeten op borg ter waarde van 10 miljoen dollar en moest in zijn woning blijven in Alexandria. Ook moest hij een GPS-apparaat dragen waarmee de autoriteiten zijn gangen kunnen volgen.

Een rechter in Washington kwam daar vandaag op terug nadat advocaten van speciaal aanklager Robert Mueller in de Rusland-affaire hadden gezegd dat Manafort probeerde om getuigen voor zijn proces te beïnvloeden. Dat zou hij samen met zijn associé Konstantin Kilimnik (die banden met de Russische inlichtingendiensten zou hebben) hebben gedaan. De Rusland-affaire draait erom of er "collusie" is geweest tussen het campagneteam-Trump en Moskou, en of Rusland de laatste presidentsverkiezingen heeft beïnvloed.

Voor Mueller is de beslissing een opsteker want hij had aangevoerd dat Manafort in de gevangenis thuishoorde om geen getuigen te kunnen beïnvloeden. "Ik wil niet doof blijven voor deze beschuldigingen", zei de rechter. Manafort heeft "misbruik" gemaakt van het zes maanden lang in hem gestelde vertrouwen, oordeelde ze. De voormalige campagneleider ontkent de beschuldiging.