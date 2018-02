Vroegere presidentskandidaat Mitt Romney doet gooi naar Senaatszetel TTR

16 februari 2018

14u52

Bron: Belga 0 De vroegere Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney doet bij de Congresverkiezingen van november een gooi naar een Senaatszetel voor de staat Utah, zo hebben meerdere Amerikaanse media vandaag gemeld.

Romney was gouverneur van Massachusetts van 2003 tot 2007. In 2012 was hij kandidaat-president, maar hij kon de zittende Democratische president Barack Obama niet verslaan.

In 2008 probeerde hij al tevergeefs de nominatie van de Grand Old Party voor de presidentsverkiezingen te verkrijgen.