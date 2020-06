Vroegere paus Benedictus (93) keert terug naar Duitsland om zieke broer (96) te bezoeken mvdb

18 juni 2020

15u57

Bron: DPA 0 Paus emeritus Benedictus XVI is naar zijn geboorteland teruggekeerd om zijn zieke broer Georg te bezoeken. Dat heeft een woordvoerder van het Vaticaan bekendgemaakt. Het is de eerste keer sinds zijn aftreden in 2013 dat hij terug in Duitsland is.

Benedictus reisde naar Regensburg, in de deelstaat Beieren. De gepensioneerde paus, wiens geboortenaam Joseph Ratzinger is, is 93 jaar oud en zijn gezondheid is wankel. Voor zover bekend reisde hij nooit naar het buitenland sinds hij in 2013 terugtrad.

Met zijn drie jaar oudere broer Georg heeft Benedictus een nauwe band. "Het is misschien de laatste keer dat beide broers elkaar zien in deze wereld", zei Clemens Neck, woordvoerder van het bisdom Regensburg.

