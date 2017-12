Vroegere Jemenitische president Saleh gedood KVE

16u05

Bron: Belga 0 AFP Ali Abdullah Saleh De partij van de vroegere Jemenitische president Ali Abdoellah Saleh heeft uiteindelijk toch bevestigd dat hij vandaag is gedood, zo heeft de Arabische nieuwszender al-Arabija gemeld.Bronnen binnen het Algemeen Volkscongres zeggen dat Saleh in het hoofd is geschoten.

Op sociale media circuleren video's waarop te zien is hoe militanten een deken gebruikten om een lichaam, lijkend op dat van het vroegere staatshoofd, op een pick-up te leggen.

Volgens de Arabische nieuwszender al-Jazeera hebben de Houthi's maandag de woning van Saleh in Sanaa gebombardeerd. Een andere versie is dat de Houthi's die hebben opgeblazen nadat ze die hadden bestormd.

Ali Abdoellah Saleh leidde Jemen 33 jaar. In 2012 nam hij onder druk van de straat afscheid van de macht. In 2014 ging hij een alliantie met de door Iran gesteunde Houthi's aan, en kreeg hij controle over Sanaa. De voorbije dagen brak die alliantie op en bedreigden de Houthi's hem met de dood.