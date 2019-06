Vroegere Egyptische president Mohamed Morsi overleden AW

17 juni 2019

18u15

Bron: Belga 12 De vroegere Egyptische president Mohamed Morsi (67) is overleden, zo melden Egyptische staatsmedia.

Volgens de Egyptische staatstelevisie, geciteerd door de Britse openbare omroep BBC, overleed de oud-president in een gerechtszaal. Veiligheids- en gerechtelijke bronnen zeggen echter dat Morsi in het ziekenhuis overleed. Nadat hij het woord had genomen voor de rechtbank, viel hij flauw. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en zou daar overleden zijn.



Democratisch verkozen, afgezet door het leger

De Islamist Morsi werd na het massaal protest tegen dictator Hosni Moebarak, die in februari 2011 aftrad, de eerste democratisch verkozen president van het Noord-Afrikaanse land. Hij nam zijn ambt in 2012 op. Maar in de zomer van 2013 kwam er nog massaler protest, dit keer tegen zijn bewind.



Op 3 juli zette het leger, onder aanvoering van de huidige president Abdel Fattah al-Sisi, hem af. Morsi belandde in de gevangenis, zijn Moslimbroederschap werd met harde hand vervolgd en daarop buiten de wet gesteld.

Na zijn val stond Morsi meermaals terecht. Zo kreeg hij meerdere jaren cel voor het doden van demonstranten tegen zijn bewind. Ook stond hij gerecht voor het aanwakkeren van terrorisme.

Doodsoorzaak

Maandag vertoefde hij in een gerechtszaal op beschuldiging van verraad. Hij zou als president geheime documenten hebben gelekt naar de Golfstaat Qatar. Morsi sprak de rechter ongeveer twintig minuten toe. De precieze doodsoorzaak is nog niet geweten.

Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het land de hoogste alarmfase afgekondigd. De Turkse president Recep Tayyip Erdoogan roemde Morsi als een “martelaar”.