Vroegere Egyptische president Mohamed Morsi overleden in gerechtszaal AW

17 juni 2019

18u15

Bron: Belga 0 De vroegere Egyptische president Mohamed Morsi is overleden, zo melden Egyptische staatsmedia.

Morsi was de eerste vrij verkozen president van Egypte, na de val van Hosni Moebarak in 2011. In juli 2013 schoof huidig president Abdel-Fattah al-Sissi Mohamed Morsi alweer opzij. Sindsdien verbleef Morsi in gevangenschap. Hij zat een celstraf van 45 jaar uit voor aanzetten tot geweld tegen manifestanten en voor spionage ten voordele van Qatar.



Volgens de Egyptische staatstelevisie, geciteerd door de Britse openbare omroep BBC, overleed hij in een gerechtszaal.Hij viel flauw en overleed kort daarop.



De Moslimbroederschap waartoe Morsi behoorde werd buiten de wet gesteld.