Vroegere Congolese krijgsheer Bemba ook in beroep veroordeeld door Internationaal Strafhof KVE

27 november 2019

18u50

Bron: Belga 0 Het Internationaal Strafhof heeft in beroep de veroordeling bevestigd die een jaar geleden werd uitgesproken tegen de vroegere Congolese krijgsheer Jean-Pierre Bemba. In eerste aanleg werd Bemba veroordeeld tot een jaar cel en 300.000 euro boete voor de beïnvloeding van getuigen in een ander proces bij het Strafhof tegen Bemba. Die straf leidde ertoe dat Bemba, ook een oud-vicepresident in Congo, zich geen kandidaat kon stellen bij de presidentsverkiezingen van eind vorig jaar.

De celstraf moest hij niet meer uitzitten omdat hij in de andere zaak goed tien jaar in voorarrest had gezeten. In die andere zaak werd hij in eerste aanleg tot 18 jaar cel veroordeeld wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In juni vorig jaar werd hij in die zaak echter, verrassend, vrijgesproken.

Na die vrijspraak was hij teruggekeerd naar Congo om zijn kandidatuur in te dienen voor de presidentsverkiezingen van eind dat jaar. Die kandidatuur werd echter geweigerd vanwege de veroordeling in de zaak rond getuigenbeïnvloeding. Mogelijk zal de bevestiging van die veroordeling ook een kandidatuur in 2023, wanneer de volgende presidentsverkiezingen in Congo gepland staan, in de weg staan.

In maart hadden Bemba's advocaten een schadevergoeding van 68 miljoen euro gevraagd aan het Strafhof, omdat hun cliënt "tien jaar van zijn leven" verloren heeft.