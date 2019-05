Vroege hittegolf doet Caïro zweten: 46 graden (en dat tijdens de ramadan)

Redactie

23 mei 2019

18u04

Bron: AP

2

In de Egyptische hoofdstad Caïro is het deze week puffen geblazen. De temperaturen lopen er nu al op tot 46 graden, wat een opvallend vroege piek is. Dat het net nu ook de ramadan is maakt de warmte nog een pak uitdagender.