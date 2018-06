Vroeg werk van Van Gogh brengt onverwacht 7 miljoen op kv

04 juni 2018

23u17

Bron: ANP 1 Een vroeg schilderij van Vincent van Gogh heeft vanavond in Parijs 7,1 miljoen euro opgebracht. Dat was volgens het veilinghuis Artcurial beduidend meer dan verwacht. Het werk 'Nettenboetsters in de duinen' uit 1882 was geschat op 3 tot 5 miljoen. Kenners, die vooral de historische waarde benadrukten, vonden dat al rijkelijk veel.

Het olieverfschilderij, papier op paneel, uit zijn Haagse periode hing de afgelopen acht jaar in het Van Gogh-museum in Amsterdam. Het was door een privéverzamelaar in bruikleen gegeven.