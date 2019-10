Vroeg Trump hulp aan Australische premier om Mueller-onderzoek te counteren? “President zocht enkel contactpunt” ADN

02 oktober 2019

13u36

Bron: Belga 0 De Australische premier Scott Morrison heeft vandaag gezegd dat de Amerikaanse president Donald Trump een "contactpunt" verlangde in een telefoongesprek waarin Trump om assistentie verzocht in een onderzoek van het Amerikaanse gerecht om het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Rusland-affaire in diskrediet te brengen.

Zaterdag onthulde de Amerikaanse kwaliteitskrant New York Times dat president Trump vorige maand over de telefoon de Australische regeringsleider had gevraagd zijn minister van Justitie te helpen om elementen bijeen te brengen om het onderzoek van Mueller te diskrediteren. De aanhang van de president hoopt dat het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie de stelling van Trump zou schragen dat het om een “heksenjacht” ging.

“Beleefd verzoek”

Morrison zei in een reactie tegenover Sky News vandaag dat het om een "kort en gewoon" telefoontje ging. Trump vroeg hem eenvoudigweg naar een "contactpunt" binnen de Australische regering met de Amerikaanse minister van Justitie William Barr voor een onderzoek waarvan de president verhoopte dat het de beschuldigingen van Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016 in diskrediet zou brengen.

Het Amerikaanse staatshoofd formuleerde zijn verzoek niet als een "plezier willen doen", en er was geen druk mee gemoeid, aldus de Australische premier. "Het was een beleefd verzoek". "Wij hebben gezegd dat wij bereid waren te helpen en samen te werken aan dit onderzoek, wat niet ongewoon is. De Verenigde Staten (VS) zijn een belangrijke bondgenoot, en de facto onze belangrijkste bondgenoot. Wij hebben de gewoonte veel informatie te delen", zei de premier.

"Australië zal nooit iets doen wat tegen onze belangen in gaat. Het zou eerlijk gezegd meer verrassend zijn geweest als wij hadden verkozen niet mee te werken", legde Morrison verder uit. Hij vertelde niet welke informatie Australië de VS eventueel zou hebben doorgeschoven.

Opnieuw transcriptie?

Enkele uren daarvoor had de leider van de Australische oppositie, Anthony Albanese van de Labourpartij, geëist te weten wat die informatie dan wel zou zijn geweest. Labour eiste een volledige transcriptie van het telefoontje waarop de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zei dat het Washington toekomt daarover te beslissen.

In zijn rapport concludeerde Mueller geen "collusie" tussen Trump en Moskou te hebben gevonden. Maar de Amerikaanse president ging ook niet helemaal vrijuit. Het oorspronkelijke onderzoek van de Amerikaanse federale recherche dat tot het speurwerk van Mueller leidde, ontsproot ten dele nadat de toenmalige topdiplomaat van Australië ("high commissioner") voor Groot-Brittannië een ontmoeting had met George Papadopoulos, campagne-adviseur van Trump. Volgens berichten zou Alexander Downer toen hebben verteld over Russische informatie die de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton potentieel schade kon toebrengen.