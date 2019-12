Vroeg kerstcadeau voor Australische brandweermannen: regen zorgt ervoor dat ze naar huis kunnen voor Kerstmis HLA

24 december 2019

12u20

Bron: Belga, The Guardian 0 De mildere temperaturen van dinsdag hebben de brandweer enig respijt bezorgd in de strijd tegen de bosbranden die Sydney teisteren, de ergste ooit. Maar de weerdiensten voorspellen dat het vuur weer zal oplaaien na de kerstperiode.

De regio New South Wales in Australië, al tijden geplaagd door de zwaarste bosbranden ooit, kon vandaag voor het eerst sinds lang opgelucht ademhalen: er viel eindelijk regen. Ook voor morgen, kerstdag, wordt regen voorspeld: “Er valt genoeg regen om het vuur in te perken, maar het zal niet genoeg zijn om de branden te blussen,” zei Diana Eadie van het meteorologische dienst in The Guardian.

Meanwhile, in Australia a minor Christmas miracle for the 26,000+ volunteer fire fighters on the front lines. Really hope the rain helps!

🔥 🌧 🇦🇺 pic.twitter.com/snFNAsFxXC Nesheph “Chef” Wolf(@ nesheph) link

De weersvoorspellingen voor Kerstmis en tweede kerstdag (‘Boxing Day’) bieden vele brandweermannen de kans om naar huis terug te keren en kerst te vieren met hun families. Maar de meteorologische dienst van Australië verwacht dat de situatie weer zal verslechteren zondag. De temperaturen zullen dan weer stijgen tot boven de veertig graden en de wind zou in kracht toenemen.

Finally we have rain in the rural areas of Western Australia (Wiluna) pic.twitter.com/H0hGQcIKp6 Bertwiser(@ Narab3Alipate) link

Dondernamiddag woedde er nog een 75-tal verschillende branden in de Blue Mountains, het gebergte ten westen van Sydney. Enkele wegen naar het westen en zuiden van Sydney zijn gesloten wegens de bosbranden, zegt de landelijke brandweer.

Ook in South Australia, waar het voorbije weekend 86 woningen werden verwoest, blijven er bosbranden woeden. Ook zijn er verschillende wijngaarden in vlammen opgegaan, zegt de brandweer van South Australia. Enkel hevige regen kan de branden stoppen. Maar voor februari worden geen significante hoeveelheden regen verwacht.

Meer dan 3 miljoen hectare bos ten noorden, westen en zuiden van Sydney zijn al in vlammen opgegaan, zegt de landelijke brandweer. Dat is ongeveer gelijk aan de oppervlakte van België. Acht mensen zijn om het leven gekomen, onder wie twee brandweervrijwilligers. Een duizendtal woningen is in vlammen opgegaan. Vanuit Canada, de VS en Nieuw-Zeeland zijn tientallen brandweermannen aangekomen om de uitgeputte lokale brandweer bij te staan, zegt de rurale brandweer.

Christmas present! Hope the rain is falling where it’s needed, NSW & all Australia. pic.twitter.com/k0F3JU2Z3o Annette Freeman(@ sendchampagne) link