Vrijwilligster die zoektocht naar Théo Hayez leidde denkt dat iemand iets in zijn drankje deed

08 november 2019

07u45

Bron: The Lighthouse Podcast, The Australian 0 Buitenland Noeline Smith (60), de vrouw die in Byron Bay de zoektocht van vrijwilligers naar de vermiste Belg Théo Hayez (18) leidde, denkt dat iemand ‘iets’ aan het drankje van de rugzaktoerist heeft toegevoegd. “De bar Cheeky Monkey’s, waar Théo die avond aan de deur werd gezet, heeft op dat vlak een slechte reputatie”, zegt ze in ‘The Lighthouse’ podcast.

De 18-jarige Théo Hayez was op vakantie in Australië, toen hij eind mei niet meer terugkeerde naar zijn hostel in Byron Bay in deelstaat New South Wales. Hij werd voor het laatst gezien toen hij in de richting van zijn hostel wandelde, nadat hij uit de bar Cheeky Monkey’s werd gezet, zogezegd omdat hij te dronken was. Een getuige vertelde dat hij stond te wankelen op zijn benen.

Clevere gast

Theo’s vader gaf eerder al aan dat hij dat niet kon geloven. “Dronken? Ik ken mijn zoon. Ik ben 99% zeker dat dit niet zo is”, aldus vader Laurent. De zoektocht naar de verdwenen tiener spitste zich vooral toe op het bushland nabij de vuurtoren van Cape Byron, waar de telefoon van Théo het laatst is gesignaleerd. “Théo is een clevere gast en zou ook niet zomaar naar de bush trekken”, denkt zijn vader daarover.

Rare dingen

Vrijwilligster Noeline Smith, die al sinds 1976 in Byron Bay woont, geeft nu in podcast ‘The Lighthouse’ aan dat de Belg mogelijk slachtoffer werd van iemand die drugs aan zijn drankje heeft toegevoegd. “Ik ken de buurt hier vrij goed. Het feit dat hij van Cheeky Monkey’s kwam, baart me zorgen. Die plek staat ervoor bekend dat de drankjes “verrijkt” worden. Er gebeuren daar rare dingen.”

Théo’s neef verklaarde eerder dat Théo uit zichzelf nooit drugs zou gebruiken. De bar Cheeky Monkey’s behoorde volgens de statistieken in 2013 en 2014 tot de meest gewelddadige uitgaansgelegenheden in de streek van New South Wales.

Een andere optie is volgens vrijwilligster Noeline, dat Théo, nadat hij de bar verliet, stomweg gestruikeld is en daardoor fataal ten val kwam.

