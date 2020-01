Vrijwilligers redden achtergebleven dieren nadat Filipijnse vulkaan Taal as en lava spuwt ttr

16 januari 2020

14u07

Bron: bbc, washington post 2 Meer dan 50.000 mensen zijn op de vlucht nadat de vulkaan Taal, die op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla ligt, zondag lava en as heeft gespuwd. De autoriteiten vrezen voor een nieuwe uitbarsting. Honden, katten, paarden en andere dieren dwalen momenteel door de straten zonder hun baasjes. Vrijwilligers zetten alles op alles om de achtergebleven dieren over te brengen naar verschillende opvangcentra.

Huizen en straten in de wijde omgeving zijn bedekt met een dikke laag as. Al sinds zondag geldt gevaarniveau vier op een schaal van vijf. Volgens de Filipijnse autoriteiten zijn intussen al meer dan 50.000 mensen geëvacueerd. In de regio rond de vulkaan wonen honderdduizenden mensen. Ook tientallen toeristen moesten het gebied verlaten.

Twee mensen zijn eerder deze week omgekomen tijdens hun vlucht. De lokale autoriteiten meldden dat een 65-jarige vrouw en een 27-jarige man uit de dorpen Talisay en Taal, in de provincie Batangas, een hartaanval kregen. De politie verklaarde eerder al dat een vrachtwagenchauffeur omkwam in de naburige provincie Laguna. Hij verloor de controle over het stuur, omdat hij door een regen van as niet genoeg zag.

Achtergebleven dieren

Veel mensen namen hun honden, kippen en varkens mee, maar anderen moesten noodgedwongen hun dieren achterlaten, toen ze op de vlucht sloegen. Momenteel doen dierenorganisaties en bewoners er alles aan om de achtergebleven dieren op te vangen en te verzorgen in opvangcentra. Het is niet bekend over hoeveel dieren het precies gaat.

Op een foto is te zien hoe een jongeman door de straten van Talisay wandelt met een hondje op zijn arm. Andere beelden tonen mensen die zich ontfermen over een gewond paard.

Inwoner Edsel Paredes weigerde te vluchten, zo vertelt hij aan BBC. “Ik realiseerde me dat ik iedereen moest helpen”, klinkt het. “Dieren die achterblijven, moeten gered worden”, vindt hij. Paredes besliste om zijn huis in te richten als dierenopvangcentrum. Samen met andere vrijwilligers zoekt hij dagelijks naar achtergebleven dieren in de omgeving rond de vulkaan.

“Gisteren hebben we 41 honden en 25 katten kunnen redden”, zegt hij. “Veel honden zijn bedekt met as. Ze hebben het ook ingeademd. Van zodra ze hier aankomen, maken we hen volledig schoon.” Op sociale media post hij foto’s van de dieren die hij verzorgt in de hoop dat baasjes zo hun dieren makkelijker kunnen opsporen.

“Onberekenbaar”

Het gevaar is nog niet geweken nadat de vulkaan zondag lava en as spuwde. De politiecommissaris van Agoncillo waarschuwde gisteren dat een nieuwe uitbarsting mogelijk is. “De vulkaan is zo onberekenbaar dat we de mensen zeggen dat ze niet in de stad kunnen blijven of kunnen terugkeren naar hun huizen”, klonk het in een persmededeling.

Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers. Tegelijkertijd is hij een populaire toeristische bestemming wegens zijn schilderachtige kratermeer. Hij is de enige vulkaan ter wereld die gelegen is op een eiland in een meer.

De laatste grote uitbarsting was in oktober 1977 en de dodelijkste eruptie was in 1911. Toen kwamen meer dan 1.300 mensen om het leven.

