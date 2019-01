Vrijwilligers die eten en drinken achterlieten voor migranten die illegaal grens VS oversteken, riskeren celstraf kv

23 januari 2019

00u22

Bron: CNN, Washington Post 0 In de Amerikaanse staat Arizona zijn vier vrijwilligers veroordeeld omdat ze voedsel en water achterlieten in een natuurreservaat waarlangs migranten vanuit Latijns-Amerika illegaal de VS proberen binnen te glippen.

De vier vrijwilligers - Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse en Zaachila Orozco – lieten in augustus 2017 flessen water en blikken voedsel achter in het Cabieza Prieta-natuurreservaat. Ze werden betrapt door een milieuambtenaar die hun wagen ontdekte.

Vrijdag werden de vier vrouwen schuldig bevonden aan het betreden van het reservaat zonder toestemming en aan het achterlaten van persoonlijke bezittingen. Hun strafbepaling volgt later. Ze kunnen tot zes maanden cel en een geldboete van 500 dollar krijgen.



De vier maken deel uit van vrijwilligersorganisatie No More Deaths. Nog vijf andere vrijwilligers van de vereniging worden aangeklaagd voor hun “pogingen om levensreddend voedsel en water” achter te laten in het Cabeza Prieta-natuurreservaat, aldus de vereniging. Hun hoorzittingen vinden plaats in februari en maart.



Cabeza Prieta is het grootste natuurreservaat van Arizona en omvat een groot deel van de ruige, bloedhete Sonoran Desert. Volgens No More Deaths stierven er sinds 2001 155 migranten in het gebied terwijl ze de woestijn probeerden te doorkruisen. In 2001 werden 14 migranten samen dood aangetroffen in de woestijn. Ze werden volgens de autoriteiten vermoedelijk achtergelaten door mensensmokkelaars.

Volgens rechter Bernardo Velasco ligt het reservaat “bezaaid met niet-ontplofte militaire munitie, het afval van diegenen die illegaal de VS binnenkomen en van voertuigen van de Amerikaanse grenswacht”. Het voedsel en water dat door de vrijwilligers werd achtergelaten, schendt bovendien het nationale besluit om het reservaat in zijn “ongerepte staat” te bewaren.

“Dit verdict raakt niet alleen de No More Deaths-vrijwilligers, maar ook mensen met een geweten in het hele land”, zegt Catherine Gaffney van de organisatie. “Als het illegaal is om water te geven aan iemand die sterft van de dorst, welke vorm van menselijkheid blijft er dan nog over in de wet van dit land?”