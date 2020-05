Vrijwilliger vindt menselijk strottenhoofd tussen spullen in Nederlandse kringloopwinkel kv

12 mei 2020

18u46

Bron: ANP 6 Tussen afgeleverde spullen aan een kringloopwinkel in het Nederlandse Zwolle is een menselijk strottenhoofd gevonden. Dat werd vastgesteld door forensische onderzoekers, zo deelt de politie mee. Van wie de spullen zijn die de winkel kreeg aangeboden, is niet duidelijk.

De politie voert onderzoek om de herkomst van het orgaan te achterhalen. Een strottenhoofd zit bij mensen aan de voorkant van de hals, onder de keelholte en verbindt de keel met de luchtpijp en de longen.

Aan de Nederlandse krant De Stentor vertelde vrijwilligster Petra Wolters van de betreffende kringloopwinkel, Nieuw Geluk, over de vondst. "Het zat in zo'n emmertje waar yoghurt in zit, op sterk water'', citeert de krant haar. Het emmertje zat in een plastic zak in een dichte doos, die voor de deur van de kringloopwinkel was gezet.



Zelf durfde ze het emmertje niet te openen, vertelt ze: "Uiteindelijk heeft een klant 'm opengemaakt. Die drukte de deksel er meteen weer op.” Petra keek wel mee, en dat beeld staat drie uur later nog scherp op haar netvlies gegrift, aldus De Stentor. "Ik zie het nog drijven. Een orgaan, dacht ik. Doodeng. We hebben zo snel mogelijk de politie gebeld."