Vrijwel heel Europa in lockdown, maar Zweden ontspringt de dans



29 maart 2020

10u41

Bron: The Guardian 0 Terwijl de straten van Brussel uitgestorven zijn, zitten alle terrasjes in Stockholm tjokvol volk. Geen wonder, want de Zweedse regering heeft geen maatregelen opgelegd tegen de verspreiding van het coronavirus. Alle winkels, restaurants en barretjes blijven daar gewoon geopend.

De Belgische Nationale Veiligheidsraad heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zopas met twee weken verlengd, waarna een evaluatiemoment volgt en ze wellicht nogmaals met twee weken verlengd worden tot en met 3 mei. Alle scholen zijn gesloten, restaurants en barretjes zijn dicht, alsook de winkels. Maar in Zweden blijft alles gewoon open en toegankelijk: van kappers tot sportclubs. Enkel de middelbare scholen en universiteiten zijn gesloten.

Stijgend dodental

En zo is Zweden een van de enige West-Europese landen waar je nog uit eten kan gaan. Het enige wat geldt, zijn adviezen: niezen in de elleboog, je handen vaak genoeg wassen en thuis blijven als je ziek bent. Toch stijgt het dodental stilaan: inmiddels telt Zweden 92 personen die aan de gevolgen van het coronavirus stierven. Nog eens 209 personen liggen in het ziekenhuis op intensieve zorgen. En de roep van wetenschappers om strenge maatregelen wordt luider.



De Zweedse premier Stefan Löfven blijft bij zijn standpunt: “Het is een kwestie van gezond verstand”. Löfven meent dat elke burger zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “We kunnen niet alles regelen en verbieden”, stelt hij.



Een mogelijke verklaring voor de lakse aanpak van de Zweedse regering zou het immense onderlinge vertrouwen zijn. Zweedse burgers zouden een dusdanig groot vertrouwen hebben in de regering en de gezondheidsinstituten dat ze de adviezen strikt opvolgen waardoor er geen maatregelen uitgevaardigd moeten worden.

