Vrijspraak voor voormalig Saab-topman Muller

06 februari 2018

14u59

Bron: ANP 0 Voormalig topman Victor Muller van het Zweedse autobedrijf Saab is ook in hoger beroep vrijgesproken van onder meer oplichting. Het hof van beroep in Göteborg vindt dat de aanklager onvoldoende bewijs heeft geleverd dat de oud-bestuurder zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan misleiding van investeerders, kort voordat Saab in 2011 failliet ging, melden Zweedse media.

Het hof volgt daarmee een eerder oordeel van de rechtbank. Ook twee accountants die met de boeken zouden hebben geknoeid om de slechte financiële situatie van Saab te verdoezelen, zijn in hoger beroep vrijgesproken. De openbare aanklager had gevangenisstraffen geëist tegen de betrokkenen.

Spyker Cars

De Nederlander Muller was van 2010 tot 2012 de hoogste baas bij Saab, na de overname van het iconische maar zieltogende Zweedse automerk door zijn sportwagenbedrijf Spyker Cars. De krachtenbundeling tussen de twee structureel verlieslatende autobedrijven werd geen succes. Eind 2011 ging Saab alsnog failliet.

Spyker vertrok in 2013 via de achterdeur van de beurs in Amsterdam en werd het jaar daarna eveneens failliet verklaard. Dat besluit werd evenwel in hoger beroep vernietigd, waarna Muller uiteindelijk een regeling wist te treffen met de schuldeisers. Inmiddels maakt het bedrijf uit Zeewolde weer sportwagens, zij het nog altijd op bescheiden schaal.