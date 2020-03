Vrijlating talibanstrijders loopt vertraging op RL

14 maart 2020

23u28

Bron: Belga 1 De geplande vrijlating van talibanstrijders in Afghanistan is vertraagd. "We analyseren en beoordelen momenteel de lijst met gevangenen en doen er zoals voorgeschreven alles aan vaart te zetten achter het proces", zei de woordvoerder van de Afghaanse Nationale Veiligheidsraad zaterdagavond.

De Afghaanse president Ashraf Ghani stemde woensdag, anderhalve week na het akkoord tussen de VS en de Taliban, in met een gevangenenuitwisseling met de militant-islamitische groepering. In twee fasen zullen 5.000 talibanleden op vrije voeten komen. Dat is een voorwaarde om tot de vredesbesprekingen tussen de regering in Kaboel en de opstandelingen te komen.

Om te beginnen zouden vanaf zaterdag 1.500 Taliban de militaire gevangenis bij Bagram mogen verlaten, honderd per dag. Die moeten beloven de wapens niet meer op te nemen. De overige arrestanten kunnen, wanneer het vredesoverleg op gang is gekomen, om de paar weken in groepen van vijfhonderd gaan. Dan moet wel het geweld in het land aanzienlijk zijn verminderd.