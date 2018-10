Vrijhandelsakkoord met Singapore bezegelt Europees-Aziatische top jv

19 oktober 2018

18u31

Bron: BELGA/DPA/AFP 0 Met de ondertekening van een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Singapore is het doek gevallen over de grote Europees-Aziatische top in Brussel. Meer dan vijftig staatshoofden en regeringsleiders uit beide continenten schaarden er zich achter een slotverklaring die een lans breekt voor "op regels gebaseerde wereldhandel" en "multilateralisme".

Acht jaar na de start van van de onderhandelingen zetten Europees president Donald Tusk, Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en de Singaporese premier Lee Hsien Loong vanavond hun handtekening onder het eerste Europese handelsverdrag met een lid van Asean, de organisatie van Zuidoost-Aziatische landen.

Singapore is de belangrijkste handelspartner van de EU in de regio. Ze verhandelen jaarlijks zo'n 55 miljard euro aan goederen (2017) en 44 miljard euro aan diensten (2016). Singapore is bovendien een topbestemming voor investeringen. Meer dan 10.000 Europese bedrijven zijn aanwezig in de stadstaat, die dient als hub voor de hele regio.

Het verdrag moet nu nog bekrachtigd worden door het Europees Parlement. Het bijhorende akkoord over de bescherming van investeringen moet echter ook geratificeerd worden op nationaal niveau. Dat is het gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie dat in de nasleep van het Waalse verzet tegen het handelsverdrag met Canada (Ceta) ook in ons land met argusogen werd gevolgd.

Juncker prees het akkoord als "een sterke boodschap van gelijkgestemde partners om een internationaal systeem gebaseerd op regels, samenwerking en multilateralisme te verdedigen". Het was de rode draad doorheen de hele top die de vertegenwoordigers van 30 Europese en 21 Aziatische landen samenbracht. Samen zijn ze goed voor 55 procent van de wereldhandel en 65 procent van het mondiale bbp.

De Europeanen zoeken al sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump naar medestanders om de unilaterale koers van het Witte Huis te counteren. Trump trok zijn land terug uit het nucleaire akkoord met Iran en het klimaatverdrag van Parijs, startte een handelsoorlog met China en dreigt zijn land terug te trekken uit de Wereldhandelsorganisatie.

Toch was de top niet gericht tegen Trump, zo verzekerde de hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini. "We hebben onze eigen agenda. Die is duidelijk. We steunen multilateralisme, te beginnen met de Verenigde Naties, de strijd tegen klimaatverandering, eerlijke en vrije handel en internationale non-proliferatie.”