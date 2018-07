Vrijgezellen geven dakloze 100 euro om naam van bruidegom op zijn voorhoofd te laten tatoeëren ADN

30 juli 2018

08u32 6 Britse mannen die onlangs in het Spaanse Benidorm een vrijgezellenfeest aan het vieren waren, hebben een dakloze man een som geld betaald voor een wansmakelijke ‘grap’. Dat melden Britse media. De feestgangers boden de man 100 euro om de naam van de toekomstige bruidegom op zijn voorhoofd te laten tatoeëren. Een foto van de dakloze man in de zetel bij de tatoeëerder zorgt voor veel ophef.

De Britten kwamen de dakloze man, een zekere Tomek uit Polen, tegen tijdens een avondje uit in Benidorm en kwamen toen met het ‘geestige’ idee op de proppen. De dakloze man nam het geld dankbaar aan en ging mee naar een plaatselijke tatoeërder, waar ‘Jamie Blake, North Shields N28’ op zijn voorhoofd zou gezet worden. Op een foto die via Facebook werd verspreid, is te zien hoe de man een peace-teken maakt als de tatoeëerder aan de tattoo begint. Uiteindelijk werd er volgens Daily Star maar een deel van de tekst getatoeëerd op het voorhoofd van de man, omdat het te pijnlijk bleek.

“Wat ze deze man hebben aangedaan, is gewoon onmenselijk”, reageert Karen Cowles, voorzitster van de British Business Association in Benidorm. “Ik ben ontzet dat een groep volwassen mannen zo profiteert van iemand in een kwetsbare positie. Die man is nu getekend voor de rest van zijn leven.” Volgens de voorzitster zouden lokale handelaars wel de handen in elkaar willen slaan om de dakloze Tomek financieel te helpen bij het verwijderen van de tattoo.