Vrijgesproken kardinaal Pell zegt in interview dat zijn aanklager ‘gebruikt’ werd JG

14 april 2020

14u35

Bron: Belga 1 De Australische kardinaal George Pell heeft, in zijn eerste interview sinds zijn vrijspraak vorige week, gezegd dat de man die hem beschuldigde van het seksueel misbruik van kinderen ‘gebruikt’ werd.

"Ik weet niet wat hem bezielde", aldus Pell. De kardinaal noemde zichzelf een zondebok voor de misdaden van anderen binnen de Kerk. In een interview dat dinsdagavond op Sky News in Australië werd uitgezonden, zei Pell dat er een cultuuroorlog gevoerd werd tegen mensen als hij, die staan voor conservatieve christelijke waarden.

"Er is een systematische poging aan de gang om de joods-christelijke wettelijke funderingen, zoals huwelijk en geslacht, weg te halen", zei Pell in een gesprek met Andrew Bolt, een opiniemaker die een van Pells vurigste aanhangers is. "Ik denk dat dat bijgedragen heeft aan wat mij overkomen is."

De 78-jarige Pell werd in maart vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren negentig. De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney was ook schatbewaarder van het Vaticaan. Begin deze maand werd hij, verrassend, vrijgesproken door het Australische Hooggerechtshof. Pell heeft altijd zijn onschuld volgehouden.

Pell zei dat het hem niet zou verbazen mocht de politie met nieuwe klachten tegen hem komen.

De kardinaal blijft in een seminarie in Sydney wonen, maar plant een korte terugkeer naar Rome om zijn bezittingen in te pakken.

Volgens de Australische media is de politie van de staat Victoria inmiddels inderdaad een nieuw onderzoek gestart op basis van nieuwe beschuldigingen van kindermisbruik door Pell, dat de jaren zeventig zou hebben plaatsgevonden.

“Dertig of veertig jaar geleden was de publieke opinie altijd tegen mensen die zeiden dat ze misbruikt waren. Tegenwoordig willen we het zekere voor het onzekere nemen en geloven we iedereen. Dat is onterecht. Het is geen teken van beschaving wanneer iemand op basis van aantijgingen schuldig wordt bevonden”, aldus Pell.