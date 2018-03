Vrijgelaten journalist noemt Turks regime "maffiasultanaat" LB

10 maart 2018

12u25

Bron: Belga 3 Ahmet Sik, de Turkse onderzoeksjournalist van de krant Cumhuriyet die gisteren na meer dan 425 dagen gevangenschap voorwaardelijk werd vrijgelaten, haalde meteen keihard uit naar de regering-Erdogan. In een video op de website van de krant verweet hij de regering een "maffia-sultanaat" te zijn.

Sik werd samen met achttien personeelsleden van Cumhuriyet opgesloten wegens steun aan terreurorganisaties. Hij is gisteren voorwaardelijk vrijgelaten, samen met hoofdredacteur Murat Sabuncu.

Sik is een expert in de beweging rond de bekende clericus Fethullah Gulen. Hij schreef er een erg kritisch boek over, waarvoor hij in 2011 een eerste keer in de gevangenis terechtkwam. Maar sinds de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 heeft Erdogan komaf gemaakt met bondgenoot Gulen. Sik en de krant Cumhuriyet zijn ook erg kritisch voor de huidige regering.

De vroegere hoofdredacteur van Cumhuriyet, Can Dundar, leeft momenteel in ballingschap in Europa, na een veroordeling omdat hij bekend had gemaakt dat het Turkse leger wapens leverde aan de jihadisten in Syrië.