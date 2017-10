Vrijgegeven documenten JFK: wat we al weten Joeri Vlemings

11u16

Bron: The Guardian 0 EPA President John F. Kennedy werd op 22 november 1963 in Dallas vermoord. De Amerikaanse overheid heeft nu, bijna 54 jaar later, 2.800 documenten in verband met de moordzaak vrijgegeven. Meteen zijn wereldwijd duizenden geïnteresseerden beginnen snuffelen. Dit is wat The Guardian al bovenspitte.

FBI wist van doodsbedreiging Oswald

Lee Harvey Oswald geldt nog altijd als de vermoedelijke moordenaar van de toenmalige Amerikaanse president, John Fitzgerald Kennedy. Tot een proces kwam het nooit, want twee dagen later werd Oswald zelf omgebracht door Jack Ruby. Nochtans, zo blijkt uit een nota van FBI-directeur J. Edgar Hoover, had de FBI de politie van Dallas gewaarschuwd voor de doodsbedreigingen tegen Oswald. "Gisteravond kregen we in Dallas een telefoontje van iemand die kalm zei dat hij in een organisatie zat om Oswald uit te schakelen", schreef Hoover op 24 november 1963. De politiediensten van Dallas werden ingelicht zodat ze voldoende bescherming zouden bieden aan de opgepakte Oswald. "Maar dat werd niet in de praktijk gebracht", aldus Hoover.

Het document vind je hier.

AP Het moment waarop Jack Ruby Lee Harvey Oswald doodschiet.

FBI meteen bezorgd om complottheorieën

Edgar Hoover liet in een memo van 24 november al uitschijnen dat hij rekening hield met complottheorieën. Hij zei: "Waar ik mij zorgen om maak, is hoe we iets naar buiten kunnen brengen dat het volk ervan kan overtuigen dat Oswald wel degelijk de echte moordenaar is".

Het document vind je hier.

Sovjet-Unie vreesde raketaanval VS

De Sovjet-Unie beschouwde Oswald als "een neurotische maniak die zijn eigen land en alles en iedereen verried". Dat staat in een memo van de FBI. De Russen vreesden dat het om een samenzwering ging, mogelijk georganiseerd door een rechtse groepering of door Kennedy's opvolger, Lyndon Johnson. Ze vreesden ook een oorlog in de nasleep van de moord, met name "dat, zonder leiderschap, een of andere onverantwoordelijke generaal in de VS een raket zou lanceren richting Sovjet-Unie".

Het document vind je hier.

AP

"Cuba was dolblij"

Fidel Castro verzekerde in 1978 de VS ervan dat Cuba niets met de zaak-JFK te maken had. Maar volgens de CIA reageerde de Cubaanse ambassadeur in 1963 wel met "dolle blijdschap" op de moord.

Het document vind je hier.

Oswald had contact met 'KGB-moordeenheid'

Op 28 september 1963 sprak Lee Oswald in Mexico City op de Sovjetambassade met consul Valeriy Vladimirovich Kostikov, zo blijkt uit een afgeluisterd telefoongesprek. Oswald belde de ambassade op 1 oktober in gebrekkig Russisch om te vragen "of er nieuws was over het telegram naar Washington". Volgens de CIA was Kostikov een "geïdentificeerd KGB-agent" én lid van 'Department 13', een eenheid die "instond voor sabotage en moord".

Het document vind je hier.

AP

FBI spoorde Oswald actief op

De FBI in Dallas was in oktober 1963 op zoek naar Lee Oswald, blijkt uit documenten van FBI New Orleans. "Cubaanse bronnen" hadden Oswald aangeduid als iemand die nagegaan moest worden.

Het document vind je hier.

Politie liet nachtclub Jack Ruby ongemoeid

Jack Ruby, die Oswald doodschoot op het politiebureau van Dallas, had een nachtclub met gezelschapsdames, waar de drank rijkelijk vloeide. Volgens een FBI-informant liet de politie van Dallas Ruby zijn gangen gaan. De informant was wel verbaasd dat Ruby "Oswald echt had vermoord" in plaats van hem gewoon te verwonden "in zijn been met het kaliber .22-wapen om publiciteit te krijgen".

Het document vind je hier.

AP Jack Ruby loopt op Lee Oswald af om hem te vermoorden.

CIA had moordplannen bij de vleet

In de documenten vinden we details terug van verscheidene moordplannen van de CIA om wereldleiders uit te schakelen. Vooral dan Fidel Castro, blijkt uit een overzicht uit 1975. Maar ook de Congolese leider Patrice Lumumba - die in 1961 vermoord werd, "zonder bewijs van medewerking van de CIA" - en de Indonesische president Sukarno. Ook met diens dood in 1970 zegt de CIA "absoluut niets" te maken te hebben.

Het document vind je hier.

Britse krant half uur op voorhand verwittigd

25 minuten voor de moord op JFK kreeg de Britse lokale krant Cambridge Evening News een anoniem telefoontje. De beller zei de reporter dat hij de Amerikaanse ambassade in Londen moest bellen voor groot nieuws. Toen hing hij op, zo staat in een memo van de CIA aan de FBI. De journalist lichtte de Britse veiligheidsdienst MI5 in, nadat het nieuws van de moord op president Kennedy bekend was. "Het belangrijke punt is hier dat er volgens de berekeningen van MI5 zo'n 25 minuten voordat de president doodgeschoten werd, gebeld werd", luidt het.

Het document vind je hier.

Niet alle documenten vrijgegeven

President Donald Trump heeft naar eigen zeggen onder druk van de Amerikaanse veiligheidsdiensten FBI en CIA nog niet alle beloofde archieven kunnen vrijgeven. Hij gaf wel opdracht om de documenten die voorlopig nog geheim blijven de komende 180 dagen te herzien, zodat de nieuwe deadline op 26 april 2018 ligt.

De algemene link van de archieven vind je hier.