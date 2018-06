Vriendje Martha (31) controleert haar telefoon en ontdekt dat vriendin haar aanraadt hem te verlaten. Daarop doet hij voordeur vast, balt hij vuisten en stapt hij op haar toe KVDS

01 juni 2018

11u14

Bron: The Sun, The Mirror 0 18 maanden waren het Britse model Martha Dolak (31) en haar vriend Michael Goodwin (30) samen, maar het was geen vlekkeloos parcours geweest. De bouwvakker controleerde haar en was bij tijden zelfs gewelddadig. Toen hij in oktober vorig jaar door haar telefoon ging en ontdekte dat ze haar verhaal had gedaan aan een vriendin, die haar aanraadde om hem te verlaten, brak zijn veer. Hij deed de voordeur van zijn flat op slot en besloot haar een lesje te leren.

“Toen hij het berichtje van mijn vriendin zag, was hij razend”, vertelt de vrouw uit het zuiden van Londen aan de Britse krant The Sun. “Ik was doodsbang en probeerde mijn spullen te pakken en te vertrekken. Maar hij zei me dat ik niet mocht gaan. Ik liep naar het raam om te kijken of ik langs daar veilig weg kon raken, maar plots voelde ik een verschrikkelijke pijn. En daarna niets meer.”

Toen ze weer bij kennis kwam, merkte ze dat ze in bed lag. Ze voelde zich beroerd en kon zich amper bewegen. Ze hoorde dat Goodwin nog altijd in het appartement was. “Ik kon mijn benen niet voelen en had een verschrikkelijke hoofdpijn. Ik slaagde er niet in mijn hoofd op te tillen. Mijn ene oog ging niet open en mijn gezicht leek onder het opgedroogde bloed te zitten.” (lees hieronder verder)

Daarop besloot ze een selfie te nemen om te zien hoe ze eraan toe was. “Ik wilde weten wat er mis was met me en ik was in shock toen ik het zag”, vertelt ze verder. “Daarop stuurde ik de foto naar een vriendin, zodat ze hulp kon zoeken. Het was pas achteraf dat ik goed en wel besefte dat hij me op mijn hoofd had geschopt. Ik had kunnen sterven, als ik niet snel medische hulp had gekregen.”

De vriendin in kwestie alarmeerde de ouders van Dolak, waarop de vader van de vrouw naar de politie trok met het berichtje. Goodwin had zijn vriendin intussen naar het ziekenhuis gebracht en beval haar te zeggen dat ze van de trap gevallen was. Wat ze aanvankelijk ook deed, maar toen de politie haar later opnieuw sprak, vertelde ze wat er écht gebeurd was. (lees hieronder verder)

De vrouw bleek er nog erger aan toe dan ze dacht. Tijdens de 21 uur dat ze opgesloten zat in de flat van haar gewelddadige vriend en tot moes werd geslagen, bleek ze verscheidene breuken in haar gezicht en van haar schedel opgelopen te hebben. Ze kreeg een hersenbloeding en er was een zenuw in haar oog geraakt, waardoor ze nu aan één kant blind is.

Er volgde een proces en daarop werd haar – intussen – ex nu veroordeeld tot 4 jaar en 3 maanden cel. Dolak deed naar aanleiding daarvan haar verhaal, in de hoop aandacht te vragen voor de gruwel van huiselijk geweld en lotgenoten de kracht te geven om eraan te ontsnappen. (lees hieronder verder)

“Na de aanval zeiden de mensen me dat hij “een beest” was, maar dat is hij niet. Hij is een monster”, zegt ze nog. “Het was de vreselijkste ervaring van mijn leven, maar het heeft me wel sterker gemaakt. Het maakt trouwens niet uit of je gestudeerd hebt of er sterk uitziet, het kan iedereen overkomen. Ik dacht dat ik het wel zou zien als het zou gebeuren: ik ben slim, ik heb een diploma, ik ben niet afhankelijk en ik beschouw mezelf als een feministe. Maar huiselijk geweld maakt geen onderscheid op basis van die dingen.”