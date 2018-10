Vriendin vermoorde journalist Khashoggi "bijzonder teleurgesteld" in Trump Tess Jacobs

30 oktober 2018

12u43

Bron: BELGA 1

Hatice Cengiz, de Turkse vriendin van vermoorde journalist Jamal Khashoggi is enorm teleurgesteld in de houding van leiders van verschillende landen, maar dan vooral in die van Trump. Dat vertelde ze op een herdenking in Londen. Ze roept op niet toe te laten dat Riyad de zaak in de doofpot stopt.

Volgens Cengiz weet het Saudische regime waar het lichaam zich bevindt. “President Trump moet de waarheid helpen onthullen en ervoor zorgen dat recht gesproken wordt,” eist Cengiz. Verder roept ze “de duivelse criminelen en hun laffe politieke meesters” op om open kaart te spelen, nadat Riyad onder internationale druk stilaan begint toe te geven dat er Saudi's betrokken waren bij de moord. Dat kroonprins Mohammed bin Salman de opdrachtgever zou zijn, wordt echter niet toegegeven.

Jamal Khashoggi uitte regelmatig kritiek op het Saudische regime, onder andere in zijn column in de Washington Post. De 59-jarige journalist werd op 2 oktober in het Saudisch consulaat in Istanbul gedood, toen hij er papieren ging ophalen voor zijn huwelijk met Hatice Cengiz.

De Saudische procureur-generaal is sinds zondag in Istanboel. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de procureur opgeroepen na te gaan “wie het bevel gegeven heeft” voor de moord. “Het onderzoek mag niemand sparen”, vindt Erdogan.

Vandaag is de Saudische procureur-generaal aanwezig in het consulaat in Istanbul voor het onderzoek naar de dood van Khashoggi. Eerder op de dag had procureur Saud ben Abdallah Al-Muajab zijn tweede ontmoeting in twee dagen met de procureur-generaal van Istanboel, Irfan Fidan. Volgens de Turkse staatszender TRT Haber vroeg de Saudische procureur zijn Turkse collega gisteren het hele onderzoek te delen, maar dat verzoek werd geweigerd.

“Wie heeft deze 15 mensen (die verdacht worden van de moord, red.) naar Istanbul laten komen”, vroeg Erdogan zich af tijdens een persconferentie in Ankara. “Als Saudisch procureur-generaal moet men zich dat afvragen, zodat dit geopenbaard kan worden. Deze zaak moet nu opgelost worden. Niet talmen, het heeft geen enkele zin bepaalde mensen te proberen redden.”