Vriendin van schutter Las Vegas: "Ik wist van niets, hij was rustig en zorgzaam" Redactie

03u05 1 AP Stephen Paddock. De vriendin van de man die in Las Vegas tientallen concertgangers doodschoot, heeft deze nacht voor het eerst een verklaring gegeven. Marilou Danley stelt dat ze geen idee had van de gewelddadige plannen van haar vriend. Ze noemt Stephen Paddock een "rustige en zorgzame" man.

Danley was in de Filipijnen waar haar familie woont toen Paddock zondagnacht vanuit zijn hotelkamer 58 mensen doodschoot en honderden verwondde. De 64-jarige man blijkt het bloedbad zorgvuldig voorbereid te hebben, maar de politie heeft geen idee wat zijn motief is. Paddock pleegde na de schietpartij zelfmoord. De Amerikaanse politie hoopte dat zijn vriendin zou kunnen helpen bij het antwoord op de waarom-vraag. In een brief die haar advocaat voorlas, vertelt ze: "Het is nooit bij me opgekomen dat hij van plan was geweld te gebruiken tegen mensen."

AP Marilou Danley, de vriendin van de schutter in Las Vegas.

Haar advocaat zegt dat ze is teruggekomen om mee te werken met het politieonderzoek en ondervraagd te worden. De 62-jarige Danley wordt niet als verdachte gezien. Paddock zei twee weken geleden tegen zijn vriendin dat hij voor haar een goedkoop ticket had gevonden naar de Filipijnen. Toen ze daar was maakte Paddock geld naar haar over met de mededeling dat ze daarvan een huis kon kopen voor zichzelf en haar familie. De vriendin vertelt dat ze blij was met het geld maar zich ook zorgen maakte dat haar vriend het op deze manier uit wilde maken.

De Amerikaanse televisiezender ABC meldt dat de schutter de afgelopen maanden flink in de war was en veel afviel. Hij zou sinds juni valium gebruiken.