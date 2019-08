Vriendin van Britse premier Johnson krijgt geen visum voor de VS Redactie

21 augustus 2019

18u16

Bron: AD.nl 0 De Verenigde Staten hebben Carrie Symonds, de vriendin van de nieuwbakken Britse premier Boris Johnson, een visum voor het land geweigerd. Symonds, die voor de milieugroepering Oceana naar de VS zou afreizen, verbleef vorig jaar een aantal dagen in Somaliland en dat komt haar nu waarschijnlijk duur te staan.

De Verenigde Staten erkennen de republiek Somaliland, dat in het noordwestelijke deel van Somalië ligt en in 1991 de onafhankelijkheid uitriep, niet als land maar als autonome regio van Somalië. Wie een Amerikaans toeristenvisum wil aanvragen, wordt onder meer gevraagd of hij/zij sinds maart 2011 in dat land is geweest. Symonds bezocht de regio in 2018 om zich in te zetten voor vrouwenrechten en tegen watervervuiling.

‘Oneerlijk en onrechtvaardig’, vindt Symonds vriendin Nimco Ali, die de reis naar Somaliland organiseerde. Ali, een prominent activiste tegen vrouwenbesnijdenis, en Symonds spraken er met president Muse Bihi Abdi, schrijft de Britse krant The Standard. Ook de in Somaliland geboren, maar inmiddels in Groot-Brittanië wonende, Ali kreeg in 2017 met dezelfde Amerikaanse inreisregels te maken.

Reiswaarschuwing

Hoewel de Britse overheid diplomatieke banden met Somaliland heeft, roept het ministerie van Buitenlandse Zaken op er alleen in noodzakelijke gevallen heen te gaan. “Het Verenigd Koninkrijk zou eens na moeten denken over haar reiswaarschuwingen’’, meent Ali. “Mensen die nog nooit in Somaliland zijn geweest, denken dat het lijkt op de Hollywoodfilm Black Hawk Down.’’ De werkelijkheid is volgens de vrouw totaal anders.



Door de Amerikaanse weigering loopt Symond de komende dagen een aantal werkbijeenkomsten van haar werkgever milieu-organisatie Oceana mis. Ali: “Het is zo frustrerend. Mijn vriendin wilde iets goeds doen en dat gebeurt dit.’’ De kans dat premier Johnson iets kan betekenen voor Symonds is klein. Johnson is namelijk nog steeds getrouwd met de moeder van zijn vier kinderen, Marina Wheeler.