Vriendin dodelijk slachtoffer aanslag Londen deelt emotionele boodschap: “Ik heb nog nooit zo veel pijn gevoeld” KVDS

02 december 2019

12u29 0 De beste vriendin van een van de twee dodelijke slachtoffers van de aanslag op de London Bridge, heeft een emotioneel afscheid gepost op Twitter. “Ik leef al 24 uur in een waas”, schrijft Hollie aan de gestorven Jack Merritt (25). “Ik begrijp er niets van en niets kan me nog schelen. Ik had nooit gedacht dat ik in een wereld zou leven waarin het zien van je mooie gezicht me zo veel pijn zou doen. Een pijn die ik nog nooit eerder heb gevoeld. Ik ben zo triest Jack.”

Merritt werd vrijdag doodgestoken door terrorist Usman Khan (28). Ook de 23-jarige Saskia Jones liet het leven tijdens de aanval van de man. Die vond plaats op een evenement rond de re-integratie van gedetineerden, die door Merritt georganiseerd werd. Khan was daarop uitgenodigd.

“Geniale jongen”

“Je was een geniale jongen”, schreef Hollie zondag op Twitter. “Je kon alles gedaan hebben wat je wilde, maar je koos ervoor om anderen te helpen. Je nam het op voor de underdog. Je deed alles wat je kon om hun stem te laten horen. Het maakt me bang dat je eigen stem nu niet meer zal weerklinken. Jouw redelijke, gevoelige, gepassioneerde stem.”





De jonge vrouw heeft het erg moeilijk met de zinloosheid van de aanslag. “Waarom zou de wereld zo een geweldig persoon van ons wegnemen”, vraagt ze zich af. “Iemand die zich zo inzette voor een geweldig project dat tot zijn dood leidde. Waarom zou zoiets gebeuren?” (lees hieronder verder)

My darling boy, Jack Merritt. My best friend, Jack Merritt. My heart is hurting and I can barely breathe. pic.twitter.com/qjDjkUXDVG holl 🌻(@ HollieJ2193) link

“We zijn gisteren naar de Punter geweest (een pub in Cambridge, de stad waar Merritt aan de universiteit werkte, red.)”, gaat ze verder. “Ik verwachtte dat je elk moment zou opdagen, met je chique jas en je Dr Martens aan en die verdomde e-sigaret in je hand. Ik wilde horen hoe je dag was geweest, hoe de conferentie was geweest, ik wilde je er met passie over horen spreken, maar dat gebeurde niet. Je zal hier altijd zijn, Jack. Ik neem je overal met me mee. Je zal altijd bij me zijn.”

De tweet van de vrouw werd intussen al meer dan 70.000 keer geliket en duizenden keren gedeeld. Er liepen ook al ontelbare steunbetuigingen binnen.