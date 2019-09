Vrienden en familie verspreiden nieuwe video van vermiste Théo: “Dit is hoe vrolijk en energiek hij is” ADN

05 september 2019

15u29

Bron: Facebook 0 Familie en vrienden hebben op Facebook een nieuwe video van de vermiste Théo Hayez (18) verspreid. Op de beelden is Théo te zien met een brede smile op zijn gezicht. “Een beeld zegt meer dan duizend woorden, en deze korte video van Théo met de stem van zijn geliefde nichtje Lisa op de achtergrond helpt om nog beter de jonge, vrolijke en energieke persoon die hij is te leren kennen.”

De video toont Théo tijdens één van zijn reizen bij een bagageband op een luchthaven. “Kijk wie ik heb gevonden”, kirt zijn nichtje Lisa, waarop de twee samen lachen en giechelen.

“Théo is niet gewoon een foto op een poster van een vermiste persoon”, schrijft de familie nog bij het filmpje. “Hij is een zoon, een broer, een neef, een vriend. Hij is een prachtige jonge kerel die in de fleur van zijn leven verdwenen is zonder spoor... We geloven dat iemand iets weet en we vragen iedereen met wat voor informatie dan ook om zich alstublieft te melden.”



De 18-jarige Théo Hayez verdween in mei in de populaire Australische badplaats Byron Bay, nadat hij acht maanden door Australië had getrokken. Er werden al verschillende intensieve zoektochten naar de vermiste Belg georganiseerd, maar nog altijd zonder resultaat.