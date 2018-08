Vrienden dachten dat Rosa (23) zwanger was, maar de realiteit was zo veel erger Karen Van Eyken

22 augustus 2018

12u12

Bron: The Mirror 0 Rosa Hesmondhalgh was onthutst dat haar buik maar bleef groeien waardoor vrienden dachten dat ze zwanger was. Maar de uiteindelijke diagnose liet haar in shock achter.

"Ik had een enorme buik. Vrienden maakten er zelfs grapjes over hoe ik er uitzag en dat het leek alsof ik acht maanden zwanger was", vertelde de 23-jarige Britse vrouw uit Londen. We schrijven december vorig jaar.

Toen ze in januari last kreeg van hevige pijnen en extreme vermoeidheid, liet ze zich onderzoeken.

Antwoorden

"Ik wilde antwoorden. Zwangerschapstesten waren negatief, maar ik vroeg me af of ik misschien een miskraam of buitenbaarmoederlijke zwangerschap had gehad."

Maar het was dan dat de vrouw het vreselijke nieuws te horen kreeg. Een tumor van 15 centimeter en opgestapeld vocht zorgden ervoor dat haar buik op een kleine maand tijd bijna verdubbeld was in omvang. De vrouw had eierstokkanker in een gevorderde fase met uitzaaiingen naar de lymfeklieren en het slijmvlies van de buik.

"Het was een shock om te vernemen dat ik kanker had. Ik was 23 en voelde me voor de rest fit, dan verwacht je zoiets niet", vertelde ze. "Ik zal dat moment nooit vergeten."

Het overtollige vocht werd weggezogen, gevolgd door de verwijdering van een eierstok en eileider. Dan moest ze meerdere chemokuren ondergaan.

In mei was haar buik weer normaal in omvang. In juni kreeg ze dan verlossend nieuws: Rosa werd kankervrij verklaard en ook haar vruchtbaarheid was niet in het gedrang gekomen.

"Ik was tot tranen toe bewogen. Het overwinnen van deze ziekte heeft mijn zelfvertrouwen een boost gegeven", besloot ze opgelucht.