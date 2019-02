Vriend ziet hoe man door haai wordt aangevallen: “Geschreeuw, heel veel bloed en ineens zag ik een stuk van zijn surfplank voorbij drijven” IB

17 februari 2019

04u02

Bron: news.com.au 0 In Australië is rond half zeven ’s morgens een man aangevallen door een haai terwijl hij wilde gaan surfen aan Belongil Beach, ten noorden van de onder surfers populaire Byron Bay aan de Australische oostkust. De man werd door een haai in zijn been gebeten, maar slaagde er zelf nog in om terug naar de kust te zwemmen.

Daar werd hij opgevangen door mensen op het strand, die hem probeerden te verzorgen tot de hulpdiensten arriveerden die de man per helikopeter overbrachten naar het Gold Coast University Hospital. De 41-jarige man had ernstige verwondingen aan zijn dijbeen, maar was in een stabiele conditie.

Zijn huisgenoot Dane Davidson vertelde aan de lokale media dat hij en zijn vriend nog maar net in het water lagen, toen de aanval plaatsvond. “Ik was zo’n 20 meter achter hem, toen hij op zijn surfplank ging zitten, maar onmiddellijk verscheen er een haai die hem van zijn plank afstootte. Er vond een soort strijd plaats in de golven en ik hoorde hem schreeuwen”, zegt de man, die na de aanval samen met zijn vriend zo snel als hij kon terugzwom naar het strand. “Onderweg kwamen we er pas achter dat er een grote hap uit zijn been verdwenen was”, zegt de man, die zegt dat er “heel veel bloed” was. “We hebben de haai zelf niet gezien, maar iemand anders die al eerder op het strand was, had een vin gezien en dacht dat het om een jonge witte haai ging.”

A 41-year-old Bryon Bay man has been bitten by a shark while surfing at Belongil Beach this morning. #9News @9NewsAUS @9NewsSyd @9NewsQueensland @9NewsGoldCoast pic.twitter.com/hHLNfrA1uI Maggie Raworth(@ MaggieRaworth) link

Stuk surfplank drijft voorbij

Davidson is nog altijd niet bekomen van de feiten. “Ik ben enorm geschrokken. Toen ik zijn geschreeuw hoorde in het water en ineens een stuk van zijn surfplank zag wegdrijven, wist ik dat het zeer ernstig was”, vertelt de man. “Hij was bij bewustzijn, maar hij leek duizelig te zijn en zijn ogen bleven afdwalen. Ik denk dat hij vooral in een soort shock was.”

Gisteren verdween in een baai in Ballina, vlakbij de plek waar de aanval van vandaag plaatsvond al de 69-jarige Raz Burtonwood terwijl hij aan het zwemmen was. Na de aanval van vandaag werd beslist de stranden Belongil Beach en Main Beach 24 uur lang te sluiten.

De stranden rond Byron Bay worden door de lifeguards extra in de gaten gehouden en het publiek wordt gevraagd extra goed op te letten en het advies van Surf Life Saving op te volgen en de SharkSmart app te raadplegen voordat ze het water ingaan.

Beaches in Byron Bay are closed after a 41-year-old man was attacked by a shark at Belongil this morning. The Suffolk Park local returned to shore on his board and alerted other surfers. He sustained serious injuries to his upper thigh. @nbnnews pic.twitter.com/EPY0AiMXFM Samantha Poate(@ SammyPoate) link

#SHARK INCIDENT: Sydney's #Lifesaver21 has been diverted from the Ballina search and is heading to Belongil Beach, Byron Bay following a shark attack a short time ago. Westpac Life Saver Rescue Helicopters(@ Lifesaverhelo) link