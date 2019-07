Vriend die Ted Kennedy hielp na dodelijk ongeval op eilandbrug is exact 50 jaar later begraven Joeri Vlemings

30 juli 2019

17u56

Bron: LA Times 2 Chappaquiddick werd in 1969 in heel de wereld bekend door een dodelijk verkeersongeval van toenmalig Amerikaans senator Edward ‘Ted’ Kennedy, broer van voormalig president John F. Kennedy. De 28-jarige passagier van Kennedy, Mary Jo Kopchne, verdronk. Kennedy lichtte maar twee mensen in over het drama. Een van hen, Paul Markham, is op 13 juli overleden. Hij werd vijf dagen later, exact 50 jaar na de crash, begraven. Markham was 89.

Het zware verkeersongeval heeft de verdere carrière van Ted Kennedy - voorbestemd om het tot president te schoppen - ongetwijfeld gedwarsboomd. Senator Kennedy reed op 18 juli 1969 met zijn Oldsmobile van de Dike Bridge, een smalle, houten brug op het eiland Chappaquiddick. De brug bevindt zich voor de kust van Massachusetts, 17 km verder dan het bekendere en bij de mondaine, rijke Amerikaan populaire Martha’s Vineyard.

Kennedy was chauffeur en kon tijdig uit de wagen in het water ontsnappen, maar zijn passagier niet. Mary Jo Kopechne verdronk. De politie vond haar pas de volgende dag op de achterbank van de gezonken auto. Kennedy had in eerste instantie nagelaten de hulpdiensten te bellen en was teruggekeerd naar het feestje, waar hij met Kopechne vandaan was gekomen. Hij pikte er Paul Markham uit om hem te helpen.

Samen met Kennedy’s neef, Joseph Gargan, reden de drie terug naar de plaats van het ongeval. Ze zouden verscheidene keren in het water gesprongen zijn om te zoeken naar Kopechne. Zonder succes. ‘s Anderendaags legde Kennedy, begeleid door Markham die pas afgetreden was als US Attorney voor het district Massachusetts, alsnog een verklaring af bij de politie.

Kopechne was een voormalige campagnemedewerkster van Teds broer Robert, het jaar tevoren doodgeschoten. De 28-jarige Kopechne was niet getrouwd met Ted Kennedy, toen 37. Het is ook niet duidelijk of de senator al dan niet dronken achter het stuur zat, toen hij van de brug reed. Kennedy pleitte uiteindelijk schuldig aan het verlaten van de plaats van een ongeluk met persoonlijk letsel en kwam ervan af met een voorwaardelijke straf. Maar hij zou nooit president worden.

Paul Markham begon na 1969 zijn eigen advocatenkantoor en werkte er tot aan zijn pensioen in 2004. Hij laat een vrouw, Claire, zes kinderen en tien kleinkinderen na.