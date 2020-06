Vriend die mee in wagen van George Floyd zat: "Ik zag een volwassen man huilen en dan sterven” Joeri Vlemings

04 juni 2020

15u25

Bron: New York Times 2 We kennen inmiddels de afschuwelijke beelden van George Floyd met de dodelijke knie van een agent in zijn hals, terwijl het slachtoffer smeekt om lucht. Zijn vriend, Maurice Lester Hall (42), zat naast hem in de wagen toen de politie de bestuurder, Floyd, in Minneapolis arresteerde. Hall sprak met de New York Times over de laatste momenten van zijn kameraad.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Maurice Hall vluchtte twee dagen na de dood van Floyd naar Houston, hun gemeenschappelijke thuisstad. “De enige band die ik met Minnesota had, was Floyd”, zei hij aan de New York Times. Hall, zelf gezocht voor criminele activiteiten, werd daar maandag aangehouden. Bij de arrestatie van Floyd in Minneapolis had hij een valse naam opgegeven. In de auto zat ook nog een vrouw, van wie Hall beweert de naam niet te kennen. Hall werd in Houston verhoord over de dood van zijn vriend, niet over zijn eigen misdrijven. Dinsdag mocht hij weer naar huis.

Hall beschouwde George Floyd als zijn vertrouweling en mentor. De twee kennen elkaar al jaren. Een priester bracht hen samen in Minneapolis. Sinds 2016 hadden ze dagelijks contact met elkaar. Ook op Memorial Day, op 25 mei, waren ze bijna de hele tijd samen. Tot de politie daar een einde aan maakte met de aanhouding van Floyd. “Van in het begin probeerde hij zo onderdanig mogelijk aan te geven dat hij zich op geen enkele manier verzette”, zei Hall aan de Amerikaanse krant. “Ik hoorde hem smeken: ‘Alstublieft, agent, wat betekent dit allemaal?’”

Agent Derek Chauvin plantte zijn knie ongemeen hard in de nek van Floyd, 8 minuten en 46 seconden lang, ook nadat de gearresteerde geen teken van leven meer gaf. Het zou helaas ook leiden tot Floyds dood. “Hij schreeuwde om hulp, van eender wie, omdat hij aan het sterven was”, aldus Hall. “Ik zal mij de angst op het gezicht van Floyd altijd blijven herinneren, want hij was een topper. Dat blijft aan me plakken: een volwassen man zien huilen en dan een volwassen man zien sterven.”

Hall is een belangrijke getuige in de zaak tegen de vier agenten, van wie Derek Chauvin beschuldigd is van moord en de drie anderen - Thomas Lane (37), J. Alexander Kueng (26) en Tou Thao (34) - van betrokkenheid bij moord. Daags na de dood van Floyd werden ze alle vier ontslagen.

Hall trok voor zijn vlucht naar Houston eerst nog naar de plaats van het drama in Minneapolis om er even te bidden voor zijn vriend. Gisteravond rolde iemand een piano op wieltjes naar die plek waar Floyd zijn laatste adem uitblies, om er het nummer ‘All of Me’ van John Legend te brengen. Een andere aanwezige zette zich daarna aan de piano en speelde ‘Imagine’ van John Lennon. Er werd geweend, in de handen geklapt, meegezongen.

Lees ook: Eerst uitgescholden, nu gevierd als heldin: het tienermeisje dat filmde hoe George Floyd (46) werd vermoord (+)