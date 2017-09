Vreselijke beelden: 'kindbruid' ontvoerd voor de ogen van haar moeder Sven Van Malderen

Vreselijke beelden vanuit India

Vreselijke beelden vanuit India: twee mannen ontvoeren een jong meisje voor de ogen van haar moeder, met de bedoeling om haar uit te huwelijken. Het was de vader die de 'deal' geregeld had.

De moeder probeert hen tegen te houden, maar wordt zelf tegen de grond geduwd en geslagen. Het meisje tracht intussen te ontsnappen, tevergeefs helaas. De tranen van de jongste zoon maken evenmin indruk. Op een tractor rijdt het duo uiteindelijk met hun 'levende buit' weg.

Een van de twee kidnappers is 'Shaukat', de man waarmee de tiener haar leven zou moeten delen. Haar exacte leeftijd is onbekend, maar ze is zeker jonger dan 18 jaar. Dat is de minimumleeftijd voor vrouwen om te trouwen in India, jongens mogen pas vanaf 21 jaar. Haar moeder Nemat wilde graag dat ze thuis kon blijven tot ze de volwassen leeftijd bereikt had.