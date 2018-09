Vrees voor vergiftiging: drinkfonteintjes voor 50.000 leerlingen in Detroit staan droog Joeri Vlemings

04 september 2018

12u29

Bron: Guardian, news.com.au 1 50.000 Amerikaanse studenten in Detroit krijgen voorlopig flesjeswater aangeboden op hun school. De overheid besloot om de bekende drinkfonteintjes in alle 106 openbare scholen van het district af te sluiten uit vrees voor een eventuele koper- of loodvergiftiging. De staat Michigan kampt al langer met kwaliteitsproblemen van het water. Sommige burgers spreken van "derdewereldsituaties".

Uit tests van vorige maand bleek dat er in het water van zestien scholen in het getroffen district veel te hoge concentraties van koper en lood zaten. Eerder onderzoek in 2016 en in de lente van dit jaar bracht even slechte resultaten naar boven. In totaal werden ernstige problemen met de waterkwaliteit blootgelegd voor 34 van de 106 scholen. Detroit besliste nu om maar meteen de watertoevoer in álle openbare scholen af te sluiten, in afwachting van een "breder en diepgaander onderzoek om oplossingen op lange termijn te vinden".

De leerlingen kunnen nog altijd hun dorst lessen, maar dan met flesjeswater uit frigo's. Kostprijs: 173.000 euro voor twee maanden. Omdat er eerder problemen waren in andere delen van Michigan, hielden sommige studenten zich al langer ver van kraantjeswater. De bevolking vertrouwt de openbare drinkfonteintjes niet.

Reden voor de vervuiling van het water is de verouderde waterleidingen en -infrastructuur, die intussen gevaarlijke proporties begint aan te nemen. Detroit is niet het enige Amerikaanse district dat overschakelt op flesjeswater. Ook Portland in de staat Oregon deed dat in 2016. Het district had twee jaar nodig om de te hoge concentraties van lood terug te dringen. De meeste scholen in Baltimore laten al tien jaar niet meer toe dat er kraantjeswater wordt gedronken.

Op Twitter klinkt verontwaardiging bij de burger. "WTF is er aan de hand met ons land?" schreef iemand uit Nashville. "We worden een derdewereldland." Ook op de post van de wereldberoemde actrice Alyssa Milano die een artikel uit de Washington Post sharede, kwamen gelijkaardige reacties. Een man uit Ohio hekelde het beleid dat "van Detroit een derdewereld-kloteland" maakte.

We’re out here with @bradcassiday giving out some water in #Flint! Catch us on Dort Hwy while supplies last!! #FlintWaterCrisis #NGScares pic.twitter.com/MbhddR2eGg NGS Flint(@ NGS_Flint) link

In Flint (Michigan) loopt er al vier jaar giftig water door de leidingen. Journaliste Anna Clark schreef er een boek over. "Amerika is gebouwd op lood", schreef ze daarin. "Een infrastructuur met verouderde buizen gemaakt van het blauwgrijze metaal brengt het water in miljoenen Amerikaanse huishoudens. Maar als lood, vergif voor het zenuwstelsel, in het drinkwater terechtkomt - zoals in Flint gebeurde - dan kan het zware metaal onherstelbare schade aanrichten".

Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor onherstelbare schade in hun ontwikkeling door loodvergiftiging. Een teveel aan koper leidt dan weer tot braken en maagklachten.

Het is op dit moment niet bij wet verplicht om het drinkwater in scholen te onderwerpen aan kwaliteitstests. Slechts acht Amerikaanse staten hebben zo'n verplichte controle in de wetgeving opgenomen.

Meer over Detroit

Michigan