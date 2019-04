Vrees voor nieuwe ramp in overstroomd Iran: dammen op punt van breken Bob van Huët

03 april 2019

16u05

Een nieuwe ramp dreigt bij de toch al zware overstromingen in Iran. De autoriteiten zijn begonnen met de evacuatie van zeventig dorpen in het westen van het land, die dreigen onder water te lopen.

Een paar stuwmeren stroomden de laatste dagen tot aan de rand vol. Daarom maakt men zich zorgen dat een aantal dammen het - als gevolg van slecht onderhoud - mogelijk begeeft, met alle dramatische gevolgen van dien. Ook de hoofdstad Teheran zou door nieuwe waterstromen worden bedreigd, meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera.

De ergste regenval en overstromingen sinds mensenheugenis hebben vorige week tenminste al aan 47 Iraanse burgers het leven gekost. Tienduizenden bewoners van zuidelijke en westelijke provincies zijn inmiddels geëvacueerd. In de westelijke provincie Kohgiluyeh en Boyer Ahmad raakte een dorp volledig bedolven door een grondverschuiving, gelukkig net nadat de bewoners in veiligheid waren gebracht.

Buitenlandse hulp

Intussen is het voor westerse hulpdiensten slechts gissen naar de ernst en omvang van de ramp. De Iraanse overheid laat nog steeds geen buitenlandse waarnemers en journalisten toe in getroffen gebieden, aldus The New York Times. Het land krijgt de kritiek dat het geen hulp toelaat van andere landen terwijl het zelf niet in staat is om voldoende hulp te bieden aan de inwoners.

Zo beschuldigde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Javad Zarif, Washington al van “economisch terrorisme”. Want, zo schrijft hij op Twitter, “ook hulphelikopters vallen onder het geblokkeerde materiaal. Dat is geen economische oorlogsvoering, maar economisch terrorisme”, aldus Zarif. In augustus 2018 voerden de Verenigde Staten voerden strenge economische sancties in. Dat gebeurde nadat de VS uit het nucleaire akkoord stapten dat in 2015 gesloten werd met Iran. Daarom leveren ze onder andere geen nieuwe helikopters aan Iran.

.@realDonaldTrump ‘s "maximum pressure"—flouting UNSC Res 2231 & ICJ ruling—is impeding aid efforts by #IranianRedCrescent to all communities devastated by unprecedented floods. Blocked equipment includes relief choppers: This isn't just economic warfare; it's economic TERRORISM. pic.twitter.com/EEKTMiXLEi Javad Zarif(@ JZarif) link

Zarif kreeg lik op stuk van zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo, die in een verklaring zei dat Iran de schuld bij anderen legde terwijl de overstromingen vooral een gevolg zouden zijn van “mismanagement in stedelijke planning en in de organisatie van de hulpdiensten”.

Volgens Al Jazeera wordt dat laatste deels onderschreven door Iraniërs op sociale media. Daar zou veel kritiek te lezen zijn op de rammelende hulp aan overstromingsslachtoffers. Frankrijk en Duitsland hebben Iran inmiddels reddingsboten geleverd.