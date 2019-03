Vrees voor nieuw geweld op betogingen van Franse gele hesjes: Champs-Elysées verboden terrein, Bordeaux “dode stad” ADN

29 maart 2019

15u54

Bron: Belga 3 De Champs-Elysées verboden terrein in Parijs, Bordeaux "dode stad": de Franse autoriteiten anticiperen op nieuw geweld op alweer een zaterdag van betogingen van "gele hesjes", de 20ste in ruim vier maanden tijd.

De gele hesjes hebben opgeroepen om te betogen ondanks de maatregelen van de autoriteiten. Met hoeveel de betogers zullen zijn, is onbekend, maar de autoriteiten waarschuwen voor risico's op vandalisme en geweld door relschoppers.

Er worden honderden hooligans aangekondigd, mensen die enkel komen om erop los te slaan Burgemeester Nicolas Florian van Bordeaux

“Erg ongerust”

De burgemeester van Bordeaux, een bolwerk van gele hesjes in het zuidwesten, riep de inwoners op morgen thuis te blijven en maande de winkeliers aan de rolluiken naar beneden te laten. "Ik kondig voor morgen een dode stad af in Bordeaux. Ik ben erg ongerust over wat er kan gebeuren. Er worden honderden hooligans aangekondigd, mensen die enkel komen om erop los te slaan", zei burgemeester Nicolas Florian.



In Toulouse kondigde de prefectuur een versterking van de veiligheidsmaatregelen en de hulpdiensten aan, omdat "sommige groepen, die gewelddadig en erg vastberaden zijn, duidelijk de wil hebben om de openbare orde ernstig te verstoren".

In Parijs is de Champs-Elysées opnieuw verboden terrein voor betogers.

Plunderingen en geweld

Na de plunderingen en het geweld van 16 maart in Parijs voerde de Franse regering drastische veiligheidsmaatregelen in waarbij sommige zones verboden werden voor betogers, controles werden verscherpt en sancties verzwaard bij deelname aan verboden bijeenkomsten.

Deze strategie werd vorige zaterdag uitgetest, toen ruim 40.000 gele hesjes manifesteerden in heel Frankrijk. Grootschalig geweld werd vermeden, maar toch kwam het tot verscheidene incidenten.

