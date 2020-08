Vrees voor natuurramp op Mauritius door vastgelopen vrachtschip, Frankrijk stuurt hulp

#ImageOfTheDay #EUSpace for #Environment monitoring



The #MV #Wakashio bulk carrier, carrying 4,000 tons of fuel 🛢️ran aground on the reef near a tourist hotspot in #Mauritius🇲🇺on 25 July & started leaking #oil #Mauritius#Sentinel2🇪🇺🛰️images show the development of the #oilspill pic.twitter.com/KDEBcryGN0

