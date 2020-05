Vrees voor "nachtmerrie" in vluchtelingenkampen voor Rohingya in Bangladesh kv

15 mei 2020

18u37

Bron: Belga 5 De ontdekking van het coronavirus in een groot vluchtelingenkamp voor Rohingya in het district Cox's Bazar, in het zuiden van Bangladesh, dreigt een "nachtmerriescenario" tot stand te brengen. Zo waarschuwen de ngo's ter plaatse vandaag.

De lokale overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldden gisteren een eerste officiële coronabesmetting bij een inwoner van het Rohingya-vluchtelingenkamp. Ook bij een Bengalese inwoner uit de buurt van het het kamp werd het virus vastgesteld. Vrijdag werden nog twee nieuwe besmettingen gerapporteerd.

De ontdekking leidt tot ongerustheid omdat epidemiologen al langer wijzen op het gevaar van een snelle verspreiding van het coronavirus in vluchtelingenkampen. Daniel Sullivan van de ngo Refugees International waarschuwt dat zich "een nachtmerriescenario kan ontvouwen" in het kamp.



Wegens het ontbreken van een afdeling intensieve zorgen "bestaat de mogelijkheid dat duizenden mensen zullen sterven aan Covid-19", klinkt het ook bij Shamim Jahan van Save the Children.

Onderzoekers proberen nu de contacten van de besmette personen op te sporen, om een verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Een zone van het kamp, waar bijna 5.000 mensen leven, is uit voorzorg afgegrendeld. "We hebben het volledig afgesloten, zodat niemand er binnen of buiten kan", zegt Mahbubur Rahman, de verantwoordelijk voor de gezondheidsdiensten in Cox's Bazar.

In het zuiden van Bangladesh leven bijna een miljoen Rohingya in extreme armoede en in overvolle kampen. De Rohingya, een moslimminderheid in het hoofdzakelijk boeddhistische Myanmar, zijn hun land ontvlucht wegens gewelddadige onderdrukking.