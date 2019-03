Vrees voor meer dan 30 doden bij aanslag op moskeeën in Nieuw-Zeeland lva

15 maart 2019

03u04

Bron: NZ Herald, TVNZ, The Guardian, news.com.au, Stuff 8 In Christchurch in Nieuw-Zeeland vonden deze namiddag lokale tijd twee aanslagen in en bij moskeeën plaats. Wat weten we tot nu toe?

- Een schietpartij vond plaats in en bij de Al Noor Moskee in het centrum van de stad. De tweede aanslag vond plaats in een moskee in Linwood, een buitenwijk in het oosten van Christchurch. Schutters openden het vuur met een machinegeweer.

- Er wordt gevreesd voor meer dan dertig doden en tientallen gewonden. Het exacte aantal is nog niet officieel bekendgemaakt. De politie spreekt voorlopig over een “aanzienlijk” aantal doden.

- Vier verdachten werden aangehouden, drie mannen en één vrouw, maar de politie zoekt verder naar nog mogelijke medeplichtigen. Er is sprake van minstens twee schutters. Minstens één van de gearresteerden heeft de Australische nationaliteit.

- Een van de schutters streamde de schietpartij live en plaatste kort voor de aanslag een manifest online waarin hij zijn extreemrechts motief verklaart. Of deze schutter bij de gearresteerden is, is niet bekend.

- De omgeving rond de moskeeën werd afgezet, scholen waren lange tijd in "lockdown” en de bevolking wordt opgeroepen binnen te blijven . De moskeeën blijven gesloten.

- Er werden verschillende bomauto’s gesignaleerd in de stad. De explosieven werden onschadelijk gemaakt.

Vrijdagnamiddag om twintig voor twee lokale tijd kwamen er berichten binnen over schoten in de Al Noor moskee in het centrum van Christchurch, een stad van 350.000 inwoners op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland, terwijl gelovigen bezig waren met het gebed. Gewapende politieagenten kwamen ter plekke en zetten het gebied rond de moskee af. Alle overheidsgebouwen waren in “lockdown”. Scholen, het stadhuis, de stedelijke bibliotheek en musea waren de hele namiddag afgesloten van de buitenwereld. De bevolking wordt opgeroepen binnen te blijven. Moskeeën blijven gesloten.

Volgens ooggetuigen ging het om één schutter die een zwarte helm en een kogelvrije vest droeg. Hij kwam met een machinegeweer de moskee binnen en schoot daar tot twintig minuten om zich heen. Sommige aanwezigen spreken van wel 100 schoten. Bij de schietpartij zouden verschillende mensen om het leven zijn gekomen. Er zijn voorlopig geen officiële cijfers, maar de lokale media spreken van zeker dertig doden. Minstens dertig mensen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Reactie premier: “Een van de donkerste dagen ooit voor Nieuw-Zeeland”

Tijdens een persconferentie spreekt premier Jacinda Ardern van “een van de donkerste dagen in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland”. Ze bevestigde de aanhouding van één verdachte, maar de politie heeft redenen om aan te nemen dat er medeplichtigen in het spel zijn. De kloptocht gaat dus voort. Over het aantal slachtoffers en verdere details van de aanslag wil ze niets kwijt omdat er nog informatie ontbreekt. Ondertussen werden vier personen gearresteerd, drie mannen en een vrouw.

Ardern zegt dat er geen plaats is in hun maatschappij voor zulke misdadigers. Voor de slachtoffers, onder hen migranten en misschien ook vluchtelingen, is er wel plaats, benadrukt ze. Er is geen verschil tussen hen en ons. “Zij zijn ons”, klinkt het. “Nieuw-Zeeland is hun thuis. Deze mensen zouden hier veilig moeten zijn”, aldus de premier.

Manifest schutter

De schutter die het vuur opende in de Al Noor moskee beweert de 28-jarige Brenton Tarrant te zijn uit Australië. Hij streamde de aanslag live en de beelden circuleren nu op internet. De politie dringt erop aan deze uiterst schokkende beelden niet te delen. Ze stellen momenteel alles in het werk om de beelden offline te halen. YouTube deed dat ondertussen al.

Police are aware there is extremely distressing footage relating to the incident in Christchurch circulating online. We would strongly urge that the link not be shared. We are working to have any footage removed. New Zealand Police(@ nzpolice) link

De schutter publiceerde een manifest van 73 pagina’s lang waarin hij de motieven voor zijn gruweldaad uitlegt. Hij beschrijft zichzelf als “een normale blanke man”. “Ik werd geboren in een arbeidersfamilie met een laag inkomen en besliste op te komen voor mijn volk”, schrijft hij. Hij wou met zijn aanslag “de immigratie naar Europese landen rechtstreeks reduceren”.

Immigranten beschrijft hij als “indringers” en westerse landen als “onze landen”. “Zolang er blanke mensen zijn, zullen ze onze landen NOOIT veroveren en onze mensen nooit vervangen”, luidt het in het haatdragende manifest.

#BREAKING: Man who identified himself as Brenton Tarrant uploaded lengthy manifesto online before carrying out Christchurch, New Zealand shooting rampage https://t.co/3dwagifAuO pic.twitter.com/k4IIIa2Umy Matthew Keys(@ MatthewKeysLive) link

Getuigen

Een getuige en rolstoelgebruiker, één van de ongeveer 200 mensen die op het moment van de schietpartij in de moskee was, vertelt aan The Guardian hoe hij de schietpartij van dichtbij meemaakte. “Alles was heel vredig, rustig en stil, zoals meestal wanneer de preek begint; je kon een speld horen vallen. Dan begon de schietpartij plots. Het begon in de centrale ruimte... ik was in een kleinere ruimte ernaast dus ik heb niet gezien wat er precies gebeurde, maar ik zag bebloede mensen vluchten naar de ruimte waar ik was en sommige mensen waren aan het hinken. Toen besefte ik hoe ernstig het was. Ik probeerde naar buiten te geraken. Ik hoorde mensen krijsen en huilen, ik zag mensen neervallen, vluchten. Ik zat in een rolstoel en kon nergens heen”.

Mohammed Nazir vertelt aan de lokale media hoe hij zonder schoenen wegvluchtte van de schoten.

Ook Mohan Ibrahim vertelt de lokale media hoe hij voor zijn leven rende: “Eerst dachten we dat het een soort elektrisch probleem was maar dan begon iedereen te lopen”. Volgens hem zijn er veel doden en gewonden.

Een cricketteam uit Bangladesh was in de buurt toen er schoten klonken. Op Twitter plaatsten ze een video waarop ze zich in allerijl verwijderden van de moskee.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV Mohammad Isam(@ Isam84) link

Tweede schietpartij

Er is sprake van een tweede aanslag in een andere moskee in Linwood, een buitenwijk in het oosten van de stad. Ook daar opende een schutter het vuur met een machinegeweer.

Bomauto

Er werden ook enkele bomauto’s gevonden in het centrum van de stad. De explosieven werden in de loop van de namiddag onschadelijk gemaakt.

Zeldzaam

De laatste massaschietpartij in Nieuw-Zeeland was het bloedbad van Aramoana in 1990. Daarbij werden 13 mensen om het leven gebracht door schutter David Gray.

Toen deed het incident het debat over wapenbezit in het land hevig oplaaien. In Nieuw-Zeeland is 95 procent van de wapens niet traceerbaar omdat er geen centraal register is. “Ik moet mijn auto registreren. Ik moet mijn hond registreren. Maar zijn wapen moet mijn buurman niet registreren”, zei een criticus toen.