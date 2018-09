Vrees voor meer dan 200 doden na ramp met veerboot op Victoriameer in Tanzania kv

20 september 2018

21u22

Bron: ANP 2 Honderden mensen worden vermist nadat een veerboot is gekapseisd op het Victoriameer in het noorden van Tanzania. Ruim veertig doden zijn al geborgen. De Tanzaniaanse regering vreest dat er meer dan tweehonderd mensen zijn verdronken.

Lokale autoriteiten melden aan de BBC dat het schip overbelast was en meer dan vierhonderd mensen aan boord had. Ruim honderd opvarenden zouden zijn gered.



De boot zonk vlak na het verlaten van het dok in het district Ukerewe, meldde de exploitant van de veerdienst.



Ongelukken met overvolle boten komen vaak voor op het Victoriameer, het grootste meer van Afrika. In 1996 kwamen meer dan achthonderd mensen om het leven op het meer toen de MV Bukoba kapseisde. Het was een van de grootste scheepsrampen van de vorige eeuw.

