Vrees voor meer dan 100 doden bij schipbreuk voor de kust van Libië ttr kv

25 juli 2019

16u48

Bron: bbc, reuters, belga 30 buitenland Bij een schipbreuk voor de kust van Libië zijn wellicht meer dan 100 mensen verdronken. Dat meldt de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR, die aanvankelijk sprak van 150 doden. Een woordvoerder van de Libische zeemacht houdt op zo’n 115 vermisten. 134 anderen werden gered en teruggebracht naar het Libische vasteland. Eén lichaam werd opgevist, aldus de zegsman.

Het schip verliet Libië vanuit Al Khums, een stad die op ongeveer 120 kilometer ten oosten van de Libische hoofdstad Tripoli ligt. Er waren ongeveer 250 personen aan boord. Mogelijk was er ook een tweede vaartuig bij het tragische incident, aldus de UNHCR.

De overlevenden werden opgepikt door lokale vissers, waarna ze werden teruggebracht naar het vasteland door de Libische kustwacht, reageert UNHCR-woordvoerder Charie Yaxley.

Gevaarlijke vluchtroute

Veel Afrikaanse migranten proberen via Libië de oversteek naar Europa te maken. Dit gebeurt vaak in ongeschikte boten, waardoor regelmatig mensen om het leven komen. Volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kwamen dit jaar al meer dan 680 mensen om het leven bij hun poging om de oversteek te maken.

Volgens UNHCR en IOM zijn er ongeveer 50.000 geregistreerde vluchtelingen en asielzoekers in Libië, net als 800.000 andere migranten. De repatriëring van migranten, die worden gered aan de Middellandse Zee, naar Libië moet worden gestopt, want Libië is een gevaarlijke plaats, luidt het.

Momenteel varen er geen private reddingsschepen rond op de Middellandse Zee. De Duitse ngo Sea-Eye kondigde vandaag wel aan met het schip ‘Alan Kurdi’ koers te zetten richting de reddingszone voor de Libische kust. Daar zou het schip komende dinsdag aankomen.