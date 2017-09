Vrees voor geweld tijdens nazibetoging in Göteborg KVE

20u08

In het Zweedse Göteborg houdt de neonazistische Nordiska Motstandsrörelsen (Noordse Verzetsbeweging) morgen een optocht die samenvalt met de joodse feestdag Jom Kipoer. Extreemlinkse en andere groepen plannen tegenbetogingen, waardoor gevreesd wordt voor geweld. Dat schrijven Zweedse media. De politie zet honderden extra agenten in.

De neonazi's kregen toestemming voor de optocht, maar onder bepaalde voorwaarden. Zo was het aanvankelijk de bedoeling om langs de joodse synagoge in het centrum van Göteborg te stappen, maar dat werd eerder deze week door een rechtbank verboden op grond van veiligheidsrisico's. De route werd ingekort en vrijdag raakte bekend dat de betoging ook een uur minder lang zal mogen duren dan gepland, omdat er later op de dag een voetbalwedstrijd plaatsvindt in de omgeving waar de mars eindigt.



De Nordiska Motstandsrörelsen bestaat al twintig jaar en wordt volgens de Zweedse openbare omroep door de inlichtingendienst Säpo gezien als de gevaarlijkste nazigroep van Zweden. De leden geloven dat de immigratie in Zweden de ondergang betekent voor het "blanke ras". Ze vinden dat wie geen "etnische Noord-Europeaan" is, het land moet worden uitgezet. De Zweedse democratie aanvaarden ze niet en omschrijven ze als "een joodse samenzwering". Exacte cijfers zijn er niet, maar de beweging zou enkele honderden leden hebben.