Vrees voor “extreme vernietiging” en vloedgolven van 7 meter op Bahama’s door orkaan Dorian , verplichte evacuaties in Florida TT TTR SPS

01 september 2019

14u27

Bron: Belga, ANP, Sky News 152 De zeer gevaarlijke orkaan ‘Dorian’ bereikte zondag met windsnelheden tot 295 kilometer per uur de Bahama’s. De situatie is levensbedreigend, waarschuwde het National Hurricane Center (NHC) in Miami. Er dreigen vloedgolven tot zeven meter hoogte. Het centrum van de storm stuitte vanmiddag (plaatselijke tijd) op het noordelijke eiland Abaco. Er is te vrezen voor “extreme vernietiging”, zei het NHC. In verschillende delen van Florida zijn ondertussen verplichte evacuaties afgekondigd.

Dorian is een “catastrofale” orkaan van de categorie 5. Het is de zwaarste orkaan die de Bahama’s ooit trof sinds het begin van de metingen, zei het Amerikaanse orkaancentrum. De autoriteiten van de archipel ten zuidoosten van Florida, met iets minder dan 400.000 inwoners, hadden de inwoners eerder opgeroepen naar schuilplaatsen en hogere gebieden te gaan. Het centrum van de orkaan beweegt zich slechts langzaam naar het westen, dus hij kan nog tot morgen over de archipel razen en ernstige schade veroorzaken. In de orkaan worden windsnelheden gemeten die oplopen tot 285 kilometer per uur en windstoten van boven de 322 kilometer per uur.

De autoriteiten hebben voor delen van Palm Beach en het erboven gelegen Martin County en Brevard County uit voorzorg verplichte evacuaties afgekondigd voor de naderende orkaan Dorian. De evacuaties gelden voor mensen in laaggelegen gebieden, inwoners van stacaravans en de bewoners van de schiereilanden. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Inwoners in andere gemeenten langs de kust krijgen het advies een veilig heenkomen te zoeken. Ook in de staten Georgia en South Carolina ten noorden van Florida bereiden inwoners zich met zandzakken voor op de naderende orkaan. Het NHC waarschuwt voor levensbedreigende omstandigheden. De extreem zware windstoten gaan gepaard met heftige regenval. Na de Bahama’s zou Dorian koers zetten naar de kust van de oostelijke Amerikaanse staat Florida, maar het is momenteel moeilijk te voorspellen met welke kracht de orkaan zal inbeuken op de ‘Sunshine State’.

“Naast Florida zullen ook South Carolina, North Carolina, Georgia en Alabama heel waarschijnlijk (veel) harder getroffen worden dan voorzien. Dit kondigt zich aan als een van de grootste orkanen ooit. Nu reeds categorie 5. Wees voorzichtig. God zegene iedereen”, tweette president Donald Trump.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT National Hurricane Center(@ NHC_Atlantic) link